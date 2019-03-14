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14 Березень 2019, Київ 16:36
Новини | Політика

Суд в Києві залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду Криму Чорнобука

Затримання судді Валерія Чорнобука (праворуч), 5 листопада 2018 року

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Київський апеляційний суд залишив під арештом колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Про це повідомляє прес-служба Прокуратури АР Крим.

У відомстві уточнили, що Чорнобук підозрюється в скоєнні дій, передбачених ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.

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