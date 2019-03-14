Суд в Києві залишив під вартою колишнього голову Апеляційного суду Криму Чорнобука

Київський апеляційний суд залишив під арештом колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука. Про це повідомляє прес-служба Прокуратури АР Крим.

У відомстві уточнили, що Чорнобук підозрюється в скоєнні дій, передбачених ч.1 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Суддю затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.