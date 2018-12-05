У Києві суд залишив під арештом екс-главу Апеляційного суду Криму

Апеляційний суд Києва 5 грудня залишив під арештом колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі повідомили у прокуратурі Автономної республіки Крим.

«Апеляційна інстанція залишила в силі рішення першої інстанції», – повідомили в прес-службі.

Чорнобука затримали 3 листопада у Києві. 5 листопада суд заарештував його на два місяці.

Після переїзду на материкову частину України Чорнобук працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

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Верховна Рада у вересні 2016 року звільнила за порушення присяги 29 суддів, в тому числі Чорнобука. Пізніше Вищий апеляційний суд України відмовив йому в оскарженні цієї постанови Верховної Ради.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.