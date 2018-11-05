Екс-суддя Чорнобук: зрадник батьківщини чи жертва обставин?

Голосіївський районний суд Києва 5 листопада взяв під варту колишнього голову Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука. Його затримали в Києві у вихідні. Чорнобука підозрюють у державній зраді. Сам він звинувачення спростовує.

Претензії українського правосуддя на адресу колишнього судді Валерія Чорнобука зводяться до того, що, перебуваючи на посаді голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, 2014 року він своїми діями допоміг новій, підконтрольній Кремлю, владі окупованого півострова перевести кримські суди на роботу за російськими законами. Таким чином, вважають у прокуратурі, Чорнобук посприяв «посиленню заходів тимчасової окупації».

Оцінка українського суду рано чи пізно буде дана всім діям чиновників-колабораціоністів

У липні 2018 року Прокуратура АРК повідомила про підозру Чорнобуку в державній зраді. Тоді ж у приміщеннях колишнього голови суду провели обшуки.

«Ми всі бачили глузування затриманого над українським законодавством, знаємо про його сприяння в переході суддів Криму до роботи за законами країни-окупанта, і хочемо нагадати, що оцінка українського суду рано чи пізно буде дана всім діям чиновників-колабораціоністів», ‒ йдеться в заяві прокурора Прокуратури АРК Гюндуза Мамедова у зв'язку з затриманням Чорнобука.

Кримський період Чорнобука

Валерій Чорнобук очолив Апеляційний суд АРК у грудні 2011 року. З початком російської анексії виконувати свої обов'язки не припинив. Навіть більше, закликав кримських суддів брати російське громадянство та працювати за російськими законами. 25 березня 2014 року на сайті суду з'явилася його відповідна заява. Сайту суду вже немає, але скрін заяви можна знайти в журналістських матеріалах.

Ми складали «присягу судді». Це як клятва Гіппократа ‒ яка різниця, в якій країні

​Валерій Чорнобук наполягав: рішення кримського судді працювати за новими законами не є зрадою. «Ми складали присягу не президенту, ми складали присягу не народу. Ми складали «присягу судді», вона так називається. Тому жоден суддя, який залишився працювати в Апеляційному суді, у місцевих судах Республіки Крим, не порушує присяги судді України. Це як клятва Гіппократа ‒ яка різниця, в якій країні», ‒ висловлювався він в інтерв'ю кримському Центру журналістських розслідувань.

Однак тоді ж, на початку анексії, Чорнобука, зрештою, все одно звільнили. А незабаром він і зовсім опинився в списку осіб, яким заборонений в'їзд на територію Криму. Валерій Чорнобук переїхав на материкову частину України, в Дніпро, і вирішив... по-своєму підтримати українську армію в протидії російській агресії.

Претензії до колишнього судді з'явилися не відразу

За інформацією кримського журналіста Сергія Мокрушина, суддя півтора місяця прослужив начальником лазні в частині матеріального забезпечення. 5 листопада в суді сам Чорнобук повідомив, що має посвідчення учасника АТО.

19 липня 2014 року президент України Петро Порошенко своїм указом перевів Валерія Чорнобука з Апеляційного суду АРК до Апеляційного суду Дніпропетровської області.

Це рішення не лишилося без уваги. Депутат Верховної Ради Сергій Лещенко звернувся до Генеральної прокуратури України з проханням дати оцінку висловлюванням судді Чорнобука у згаданому вище інтерв'ю кримському Центру журналістських розслідувань 2014 року. Військова прокуратура розпочала перевірку, але... жодних порушень українського законодавства тоді не знайшла.

Валерія Чорнобука звільнили з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області у вересні 2016 року. Він виявився серед 29 суддів, яких Верховна Рада України звільнила того дня за порушення присяги. Сам колишній суддя з цим рішенням не погодився і навіть оскаржив його в суді, однак Вищий адміністративний суд України скаргу відхилив.

​​Екс-суддя пробуде під вартою до нового року

Сам Чорнобук каже, що у своїх діях державної зради не бачить. Незабаром після затримання він сказав журналістам: мовляв, міжнародна спільнота визнала окупацію півострова тільки 27 березня, до цього статус того, що відбувалося в Криму, був не визначений.

На суді 5 листопада він, серед іншого, зазначив, що не отримував російського паспорта. Також Валерій Чорнобук запевняє, що як голова Апеляційного суду Криму, від початку анексії отримував погрози на свою адресу з боку російського глави окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Валерій Чорнобук пробуде під вартою найближчі два місяці ‒ до 1 січня 2019 року. Якщо його визнають винним у державній зраді, його може очікувати покарання від 12 до 15 років ув'язнення.