ФСБ Росії звинувачує у тероризмі 3 затриманих в анексованому Криму – адвокат

ФСБ Росії в анексованому Криму висунула звинувачення за статтею про організацію діяльності терористичної організації трьом затриманим 10 червня після обшуків кримським татарам – голові релігійної громади селища Ізобільне Ленуру Халілову, Руслану Месутову і батькові дружини політв’язня Рустема Ісмаїлова Енверу Омерову. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Халілова Рефат Юнус.

«Мій підзахисний допитаний як обвинувачений. Йому інкримінують організацію діяльності терористичної організації. Сьогодні ми скористалися ст. 51 Конституції Росії і відмовилися від дачі показань. Оскільки не було можливості детально обговорити і сформувати позицію захисту, поки не бачу сенсу давати будь-які свідчення», – повідомив Юнус.

Він також додав, що Халілов свою провину не визнає.

«У двох словах він мені сказав, що звинувачення йому просто намальовані, шито білими нитками. Участі в будь-якій терористичній організації не брав і її діяльність не організовував. Боротимемося», – зазначив адвокат.

Після ранкових обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах анексованого криму 10 червня були затримані восьмеро чоловіків.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії тривають у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією «Хізб ут-Тахрір».