Звільнені Росією херсонські рибалки отримали статус потерпілих – прокуратура АРК

Звільнені 7 травня українські рибалки Руслан Кондратюк та Андрій Морозов, яких російські силовики утримували на території анексованого Криму, отримали статус потерпілих у кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснює прокуратура АРК. Про це повідомила прес-служба відомства.

«Після повернення на материкову частину України, з Русланом Кондратюком та Андрієм Морозовим проведені відповідні слідчі та процесуальні дії. Також звільнені рибалки отримали статус потерпілих у кримінальному провадженні, процесуальне керівництво в якому здійснюється прокуратурою АР Крим», – йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що слідчий відділ головного управління Національної поліції в АР Крим і Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного позбавлення волі членів екіпажу риболовецького судна «ЯМК-0041» за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї та погрозою застосування насильства, а також захоплення зазначеного морського судна представниками незаконно створених органів в анексованому Криму.

8 травня стало відомо, що Росія звільнила двох утримуваних в Криму херсонських рибалок. Вони згодом перетнули адміністративний кордон між півостровом та Херсонською областю.

Українських рибалок, що були затримані у вересні 2018 року, російські прикордонники звинуватили у «незаконному перетині кордону» на озері Сиваш.