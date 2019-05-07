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07 Травень 2019, Київ 15:49
Новини | Політика

Росія звільнила двох утримуваних у Криму херсонських рибалок – Денісова

Двох українських рибалок із Херсонщини російські прикордонники затримали у вересні 2018 року, звинувативши їх у «незаконному перетині кордону» на озері Сиваш

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Росія звільнила двох утримуваних в анексованому Криму херсонських рибалок Руслана Кондратюка й Андрія Морозова, повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Щойно телефоном розмовляла з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Вона повідомила мені, що у рамках наших з нею попередніх домовленостей, були звільнені разом зі своїм судном утримувані на території окупованого Криму два херсонські рибаки – Руслан Кондратюк та Андрій Морозов», – написала Денісова 7 травня.

За її словами, на даний час рибалки, затримані у вересні 2018 року прикордонниками ФСБ Росії, прямують додому на Херсонщину до своїх рідних.

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Російські прикордонники під час завтримання звинуватили українських рибалок у «незаконному перетині кордону» на озері Сиваш.

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