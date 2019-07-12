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12 Липень 2019, Київ 18:38
Новини | Суспільство

Зеленський помилував переданого з Росії політв’язня Литвинова

Литвинова помилувано

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Президент України Володимир Зеленський помилував переданого з Росії українського політв’язня Сергія Литвинова. Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Згідно з документами, які опублікував Пєтухов, Зеленський видав указ про помилування 11 липня. На його підставі Мін’юст 12 липня доручив керівництву Диканівської виправної колонії (Харківська область) негайно звільнити ув’язненого з-під варти.

«Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвинова з Диканівської виправної колонії», – зазначив Пєтухов.

Литвинова затримали в Ростовській області в 2014 році за звинуваченням у вбивстві цивільних осіб у складі українського добровольчого батальйону «Донбас». Суд не знайшов підтвердження цьому обвинуваченню і в підсумку Литвинова засудили до 8,5 років ув’язнення «за розбій».

МЗС включив Литвинова до переліку українських політв’язнів, яких утримує Росія.

Наприкінці минулого місяця «Громадське» повідомило, що Литвинов з 1 березня відбуває покарання в Диканівській колонії №12. Зазначалось також, що він написав листа президентові Володимиру Зеленському з проханням про помилування.

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