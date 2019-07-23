Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Павлу Грибу

Верховний суд Російської Федерації 23 липня розгляне апеляцію на вирок українцю Павлові Грибу, повідомив його батько Ігор Гриб.

«23 липня 2019 року о 9:30 у Військовій колегії Верховного суду РФ… відбудеться розгляд апеляції на вирок від 22 березня, яким Павла засуджено до шести років», – написав Ігор Гриб у мережі Facebook.

«Як повідомило керівницто СІЗО-4 (м.Ростов-на-Дону), після апеляції Павла негайно буде направлено відбувати покарання до виправної колонії», – додав Ігор Гриб.

22 березня російський суд оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого там у «сприянні терористичній діяльності», – 6 років ув’язнення.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки захворювань і перебуває у тяжкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування в спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.

19-річного на той час Павла Гриба викрали російські спецслужби 24 серпня 2017 року на території Білорусі, де він тоді перебував, і перевезли на територію Росії, де висунули обвинувачення, які українець відкидає.