МЗС про Гриба: рішення суду є свідченням відсутності в Росії правосуддя та справедливості

Рішення Верховного суду Росії в справі українця Павла Гриба свідчить про відсутність у Росії правосуддя та справедливості, заявило Міністерство закордонних справ України.

«Російський суд зухвало відхилив аргументи адвокатів щодо відсутності доказової бази і складу злочину у діях Павла, підтримав сфабриковані звинувачення у терористичній діяльності та безсоромно відправив молодого хлопця на шість років до колонії. Це рішення російського суду, як і усі рішення щодо інших безпідставно засуджених в РФ громадян України, в очах усього світу є ще одним свідченням повної відсутності в Росії будь-якого правосуддя і справедливості», – заявили в МЗС.

У міністерстві закликають міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо Гриба та вимагати безумовного звільнення усіх громадян України, «яких кремлівський режим тримає у заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму».

23 липня Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Павлові Грибу, якого в березні суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення.

Його звинуватили в підбурюванні до здійснення теракту в Сочі: за версією слідства, в листуванні з дівчиною він обговорював можливість влаштувати теракт в одній зі шкіл в Росії. Зараз це рішення вступило в силу.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки захворювань і перебуває у тяжкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування в спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.