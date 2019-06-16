Мати Олександра Кольченка вп’яте відвідала його в російській колонії

Мати засудженого в Росії кримського анархіста Олександра Кольченка Лариса протягом трьох діб перебувала в колонії в Копійську Челябінської області Росії. Про це повідомила племінниця Кольченка Анастасія.

«10 червня мама Сашка вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їхня п’ята зустріч у неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почувається добре, як завжди, ні на що не скаржиться. Дуже чекав цієї зустрічі, щоб згадати смак домашньої їжі, приготовленої руками мами. Російські ЗМІ практично не читає, крім «Новой газеты», з якої і нині вирізають і зафарбовують статті з «забороненою інформацією», – написала Анастасія.

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За її словами, Олександр Кольченко, «як завжди, задає безліч питань про сім’ю, друзів, ситуацію в світі, а точніше, про Україну та Крим».

«Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом з адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи!», – йдеться в повідомленні родички Кольченка.