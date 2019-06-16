Мати Олександра Кольченка вп’яте відвідала його в російській колонії

Мати засудженого в Росії кримського анархіста Олександра Кольченка Лариса протягом трьох діб перебувала в колонії в Копійську Челябінської області Росії. Про це повідомила племінниця Кольченка Анастасія.
«10 червня мама Сашка вийшла з колонії після довгострокового побачення, яке тривало три доби. Це їхня п’ята зустріч у неволі. Останнє довгострокове побачення відбулося в липні 2018 року. Саша почувається добре, як завжди, ні на що не скаржиться. Дуже чекав цієї зустрічі, щоб згадати смак домашньої їжі, приготовленої руками мами. Російські ЗМІ практично не читає, крім «Новой газеты», з якої і нині вирізають і зафарбовують статті з «забороненою інформацією», – написала Анастасія.
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За її словами, Олександр Кольченко, «як завжди, задає безліч питань про сім’ю, друзів, ситуацію в світі, а точніше, про Україну та Крим».
«Коли потепліло, почав частіше ходити на прогулянки, грати в волейбол і просто ходити в спортзал. Разом з адвокатом збирається писати клопотання про зміну режиму утримання. Також передає всім привіт і просить писати листи!», – йдеться в повідомленні родички Кольченка.
Справа Сенцова і Кольченка
Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.
Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. 25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.
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