Лавров застеріг від «гонитви за сенсацією» в питанні обміну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликає не гнатися за сенсацією в питанні обміну утримуваними особами між Росією й Україною.

«Для того, щоб просувати цю тему, потрібно домовлятися не тільки в принципі, а й погоджувати конкретні правові, технічні, організаційні аспекти. Потрібно не забувати про те, що йдеться про долі людей, і тут потрібна не гонитва за сенсацією, щоб встигнути першим про щось повідомити, а кропітка робота на результат», – сказав Лавров 21 серпня в Москві після переговорів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

Раніше заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-України» заявила, що після зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона і президента Росії Володимира Путіна від Кремля очікують звільнення українських політв’язнів.

«Ці питання обговорювалися, і від Путіна очікують подальших кроків», – сказала Зеркаль.