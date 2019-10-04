Пєсков: Росія зацікавлена в обміні утримуваними у форматі «всіх на всіх»

Кремль зацікавлений в подальшому обміні утримуваними особами, заявив російським ЗМІ речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«У Росії були б раді здійснити обмін «всіх на всіх», це повинно бути кінцевою метою. Все це залежить від готовності двох сторін. Певна робота в цьому контексті триває», – сказав представник російського президента.

Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про наступний можливий обмін.

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3 жовтня голова МЗС України Вадим Пристайко заявив, що наступного тижня планується новий масштабний обмін ув’язенними між Україною та Росією. Він не навів деталей щодо того, кого саме можуть звільнити і на яких умовах.

7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту «Бориспіль». В Україну повернулися 24 моряків, захоплених ФСБ Росії восени 2018 року в районі Керченської протоки, кримчани Едем Бекіров, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, затриманий і засуджений в окупованому Криму Євген Панов, а також українці Роман Сущенко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Артур Панов, Олексій Сизонович.