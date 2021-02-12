У Росії заарештували ще двох членів «Свідків Єгови»

Суд у Москві заарештував членів релігійної організації «Свідки Єгови» Олександра Серебрякова і Юрія Темірбулатова за «участь в екстремістській організації». Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Раніше цього тижня, 10 лютого, в релігійній громаді на півночі Москви відбулися обшуки. Слідчий комітет опублікував відеозапис, на якому видно, як поліцейські вдираються до квартири одного з імовірних учасників релігійної організації і наказують йому лягти на підлогу.

Як повідомляє Європейська асоціація Свідків Єгови, поліцейські били затриманих і зв’язували їм руки пластиковими стяжками. Згодом родина одного з вірян заявила, що після обшуків у них зникла велика сума заощаджень. Імена людей, про яких ідеться, не розкриваються.

Обшуки відбулися в 16 квартирах, де, за даними російських силовиків, віряни після заборони організації в 2017 році збиралися для вивчення релігійної літератури і проводили віртуальні збори. За підсумками заходів слідчі оголосили про затримання організаторів і учасників організації «Свідки Єгови».

Також цього тижня, 10 лютого, суд у Краснодарському краї засудив до 7,5 року колонії 63-річного послідовника «Свідків Єгови» Олександра Івшина – за участь у забороненій релігійній організації.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав цю церкву екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. У грудні 2018 року російський лідер Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання єговістів екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони «теж християни» і переслідувати їх нема за що. Проте, за даними сайту «Свідків Єгови», на початок листопада 2020 року число обвинувачених в екстремізмі вірян перевищило 400. Багато із затриманих заявляли про тортури.