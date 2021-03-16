Річниця «кримського референдуму»: в прокуратурі АРК розповіли, скільки справ направили до суду

У прокуратурі АРК і Севастополя розповіли про зафіксовані порушення українського законодавства у зв'язку з «кримським референдумом» 16 березня 2014 року (невизнаний Україною і країнами Заходу) і винесені у зв'язку з цим звинувачення і підозри.

«Прокуратура направила до суду 105 обвинувальних актів щодо депутатів Верховної Ради АР Крим і Севастопольської міської ради, які не тільки зламали присягу на вірність Україні, а й, виконуючи завдання держави-окупанта, ухвалили низку постанов із метою приховування окупації території Кримського півострова Російською Федерацією, в тому числі щодо проведення «загальнокримського референдуму». Зараз двоє депутатів Кримського парламенту засуджені за державну зраду до 12 і 14 років позбавлення волі», – повідомляє пресслужба відомства.

Крім того, прокуратура повідомила про підозри у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, російським голові та секретарю Виборчої комісії Криму, які забезпечували організацію і проведення «референдуму». Зараз вони оголошені в розшук.

«Ідентифіковано близько 1400 учасників незаконних збройних формувань «Самооборона Криму» і «Самооборона Севастополя», які брали активну участь у проведенні «референдуму» і здійснювали спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалося голосування. Зараз 247 «самооборонівцям» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ст. 110, 111, 260 КК України», – йдеться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський «референдум» у Криму в 2014 році «фейковим» і запевнив, що влада України докладає зусиль для повернення контролю над анексованим півостровом.

15 березня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що всі зусилля Києва щодо деокупації Криму Москва вважає нелегітимними і не може сприймати їх інакше, як загрозу «агресії проти двох суб'єктів Росії» – Криму і Севастополя. У відповідь на це в МЗС України закликали Росію «не займатися політичним булінгом».

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