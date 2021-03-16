Річниця «кримського референдуму»: в прокуратурі АРК розповіли, скільки справ направили до суду

У прокуратурі АРК і Севастополя розповіли про зафіксовані порушення українського законодавства у зв'язку з «кримським референдумом» 16 березня 2014 року (невизнаний Україною і країнами Заходу) і винесені у зв'язку з цим звинувачення і підозри.
«Прокуратура направила до суду 105 обвинувальних актів щодо депутатів Верховної Ради АР Крим і Севастопольської міської ради, які не тільки зламали присягу на вірність Україні, а й, виконуючи завдання держави-окупанта, ухвалили низку постанов із метою приховування окупації території Кримського півострова Російською Федерацією, в тому числі щодо проведення «загальнокримського референдуму». Зараз двоє депутатів Кримського парламенту засуджені за державну зраду до 12 і 14 років позбавлення волі», – повідомляє пресслужба відомства.
Крім того, прокуратура повідомила про підозри у вчиненні державної зради, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, російським голові та секретарю Виборчої комісії Криму, які забезпечували організацію і проведення «референдуму». Зараз вони оголошені в розшук.
«Ідентифіковано близько 1400 учасників незаконних збройних формувань «Самооборона Криму» і «Самооборона Севастополя», які брали активну участь у проведенні «референдуму» і здійснювали спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалося голосування. Зараз 247 «самооборонівцям» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ст. 110, 111, 260 КК України», – йдеться у повідомленні.
Президент України Володимир Зеленський назвав російський «референдум» у Криму в 2014 році «фейковим» і запевнив, що влада України докладає зусиль для повернення контролю над анексованим півостровом.
15 березня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що всі зусилля Києва щодо деокупації Криму Москва вважає нелегітимними і не може сприймати їх інакше, як загрозу «агресії проти двох суб'єктів Росії» – Криму і Севастополя. У відповідь на це в МЗС України закликали Росію «не займатися політичним булінгом».
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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