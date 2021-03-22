У МЗС сподіваються на участь у «Кримській платформі» Управління ООН з прав людини

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар сподівається, що Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) приєднається до української ініціативи «Кримська платформа». Про це вона заявила на 46-й сесії ООН з прав людини 22 березня, повідомили у МЗС України.

«Еміне Джеппар привернула увагу держав-членів ООН та УВКПЛ до української ініціативи зі створення Кримської платформи як нового консультативного та координаційного формату для деокупації Кримського півострова. Вона висловила сподівання на активне долучення УВКПЛ до підтримки завдань і цілей платформи», – мовиться у повідомленні.

У МЗС додали, що Джеппар запевнила у готовності української сторони до подальшої активної співпраці з УВКПЛ з метою забезпечення прав людини на всій території України у межах її міжнародно визнаних кордонів, а також «закликала правозахисні механізми ООН посилити моніторинг злочинів Російської Федерації проти прав людини в окупованій частині Донбасу».

В Офісі президента раніше повідомили, що саміт української «Кримської платформи» має відбутися 23 серпня 2021 року.

Раніше перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар заявляла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» з деокупації півострова буде ухвалена відповідна декларація.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.