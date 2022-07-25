Кримського суддю звинуватили у воєнному злочині через засудження активіста Євромайдану Коломійця

Суддю підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя звинуватили в порушенні законів і звичаїв війни через засудження активіста Євромайдану до 10 років колонії. Про це повідомила пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя.

За інформацією відомства, протягом 2016 року обвинувачений суддя здійснював розгляд сфабрикованої справи стосовно українського активіста за звинуваченні у нібито замаху на вбивство двох працівників спецпідрозділу «Беркут» 18 лютого 2014 року на майдані Незалежності в Києві.

«Поширюючи пропагандистський міф РФ щодо «злочинних дій» учасників Євромайдану, він незаконно засудив учасника Євромайдану до 10 років колонії суворого режиму», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура не називає імен і прізвищ обвинуваченого судді й активіста Євромайдану, якого було засуджено. Чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що заочно судитимуть Михайла Білоусова.

За даними з відкритих джерел, після окупації Криму указом президента РФ Білоусова призначили суддею підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя. Публічних коментарів судді щодо звинувачень української прокуратури немає. Крім того, йдеться про засудження Білоусовим українського активіста Євромайдану Андрія Коломійця, який продовжує відбувати покарання у Росії.

Коломійця засудили до 10 років колонії суворого режиму в червні 2016 року. Його затримали у російській Кабардино-Балкарії у травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до окупованого Криму і звинуватили у замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, із доказів звинувачення є лише дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

У квітні 2017 року Андрій Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає його політв’язнем і вимагає негайного звільнити.

У 2019 році на той момент консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський розповів Крим.Реалії, що Коломійця тримають у колонії російського Краснодара, де «найжорсткіші умови утримання» порівняно з іншими колоніями, де перебувають українські громадяни.

Також повідомлялося, що Коломійця відправляли на рік до СУУ (суворі умови утримання) – спеціальне приміщення, відділ виправного органу (в’язниця у колонії).

2021 року Андрій Коломієць, який перебуває в російській колонії, передав через свою дружину Галину листа, в якому подякував небайдужим за підтримку, але при цьому зазначив, що на обмін вже не сподівається.