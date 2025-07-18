МЗС Польщі рекомендує полякам відмовитися від поїздок до Росії

Міністерство закордонних справ Польщі рекомендувало громадянам країни відмовитися від поїздок до Російської Федерації.

Про це йдеться у пості, опублікованому в акаунті польського МЗС у соціальній мережі X. У ньому наголошується, що «у зв’язку зі скороченням чисельності консульського персоналу в Росії можливості надання допомоги громадянам Польщі обмежені».

Минулого тижня Росія оголосила про відкликання згоди на роботу консульства Польщі в Калінінграді, воно закриється 29 серпня. МЗС Росії мотивувало своє рішення тим, що влада Польщі у травні вирішила закрити консульство РФ у Кракові – після того, як слідчі встановили, що до підпалу торгового центру у Варшаві у травні 2024 року причетні російські спецслужби.

Днями Росія атакувала завод польської компанії Barlinek в українській Вінниці, у зв’язку з чим офіційний представник МЗС Польщі Павло Вроньський висловив офіційний протест.

Росія включила Польщу до списку держав, які, на думку російської влади, здійснюють щодо Російської Федерації, російських юридичних та фізичних осіб «недружні дії».