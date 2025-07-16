«Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів» – Сікорський після удару по заводу «Барлінек»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російський повітряний удар по Вінниці 16 липня, однією з цілей якого став завод польської групи компаній «Барлінек» – виробника паркетної дошки та різних типів підлоги.

«Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків. Є поранені, двоє з них з важкими опіками. На місці події працюють українські служби, а також наше консульство. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів», – написав польський міністр у мережі Х.

У цілому кількість постраждалих унаслідок російського удару по Вінниччині сягнула восьми. За даними ДСНС, російського удару зазнали два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.