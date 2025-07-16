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«Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів» – Сікорський після удару по заводу «Барлінек»

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російський повітряний удар по Вінниці 16 липня, однією з цілей якого став завод польської групи компаній «Барлінек» – виробника паркетної дошки та різних типів підлоги.

«Директор заводу щойно сказав мені, що це було зроблено навмисно, з трьох напрямків. Є поранені, двоє з них з важкими опіками. На місці події працюють українські служби, а також наше консульство. Злочинна війна Путіна наближається до наших кордонів», – написав польський міністр у мережі Х.

У цілому кількість постраждалих унаслідок російського удару по Вінниччині сягнула восьми. За даними ДСНС, російського удару зазнали два об’єкти цивільної промисловості, на яких виникли масштабні пожежі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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