Трамп на прощанні з Чарлі Кірком назвав його «американським героєм» і «мучеником»

Президент США Дональд Трамп назвав свого вбитого соратника Чарлі Кірка «великим американським героєм» і «мучеником за свободу». Трамп і інші відомі консерватори зібралися ввечері 21 вересня, щоб вшанувати пам’ять загиблого активіста.

«Він тепер мученик за свободу Америки. Я знаю, що говорю від імені всіх присутніх тут сьогодні, коли кажу, що ніхто з нас ніколи не забуде Чарлі. І історія також не забуде», – сказав Трамп у своєму виступі, знову звинувативши у вбивстві Кірка тих, кого він назвав «радикальними лівими», не наводячи ніяких доказів.

Меморіальний захід, організований консервативною молодіжною організацією Кірка Turning Point USA, зібрав десятки тисяч людей на стадіоні State Farm у Глендейлі, штат Аризона. На заході, крім президента США, були присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, а також мільярдер Ілон Маск.

Венс зазначив, що вбитий активіст був «місіонером із благородним духом і великою метою».

Ілон Маск на церемонії якийсь час сидів поряд із Трампом, привітався з ним за руку і пізніше опублікував спільну фотографію за підписом «For Charlie», що породило розмови про можливе примирення між мільярдером і президентом США після сварки на початку червня через податковий законопроєкт.

31-річний Чарлі Кірк, консервативний блогер і активіст, 10 вересня був убитий пострілом у шию. У цей момент Кірк виступав в університеті Юти. Трамп назвав злочин «жахливим».

Кірка вважали одним із тих, хто допоміг Республіканській партії США і самому Трампу заручитися підтримкою великої кількості молодих виборців на президентських виборах 2024 року.

У справі про вбивство Кірка заарештували 22-річного Тайлера Робінсона. Він пояснив свої дії тим, що, за його словами, Кірк поширював надто багато ненависті.