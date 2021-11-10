Нобелівська лауреатка Малала Юсафзай вийшла заміж

Лауреатка Нобелівської премії миру Малала Юсафзай, яку у 2012 році поранили пакистанські таліби за кампанію щодо освіти дівчаток, повідомила у твіттері, що вийшла заміж. За її словами, вони з її партнером Ассером Маліком одружилися на ісламській церемонії у Великій Британії.

Юсафзай вказала, що церемонія відбулася у Бірмінгемі (Англія) за присутності родин пари.

Твіт набрав понад 250 тисяч уподобань користувачів. Юсафзай попросила про молитви за їхню сім’ю.

З профілю Маліка у твітері випливає, що він бізнес-менеджер, який зараз працює в пакистанській Cricket Board. 12 липня він опублікував фотографію з Малалою, назвавши її «найдивовижнішою» і побажавши їй щасливого 24-го дня народження.

На весільних фото, зроблених на відкритому повітрі серед осіннього листя, Малала зображена в ніжно-рожевій ісламській весільній сукні, інкрустованій камінням, і в хіджабі, а Малік – у класичному чорному костюмі з краваткою.

Пакистанська правозахисниця Малала Юсафзай була поранена в голову бойовиками-талібами у її рідному місті, коли їхала у шкільному автобусі у 2012 році. Їй тоді було лише 15 років.

Вона одужала після місяців лікування вдома та за кордоном, у тому числі в Бірмінгемі, та стала співавтором мемуарів «Я – Малала».

Юсафзай була удостоєна Нобелівської премії миру у 2014 році, розділивши цю нагороду з Кайлашем Сатьярті, борцем за права дітей з Індії.

Минулого року вона закінчила Оксфордський університет зі ступенем у галузі філософії, політики та економіки, продовжує виступати за освіту дівчаток та керує некомерційною організацією під назвою Malala Fund, яка інвестувала 1,9 мільйона доларів в Афганістан з 2017 року. Вона також підписала угоду з Apple TV+, згідно з якою зніматиме драми та документальні фільми про жінок та дітей.