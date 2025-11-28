Російський регулятор погрожує повним блокуванням WhatsApp у РФ

Роскомнагляд заявив про послідовне запровадження обмежень щодо месенджера WhatsApp, передає місцева служба Радіо Свобода.

Як стверджує відомство, застосунок нібито продовжує порушувати російське законодавство.

«Месенджер використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, для вербування їх виконавців, для шахрайських та інших злочинів проти наших громадян», – заявили в пресслужбі Роскомнагляду.

Регулятор попередив, що сервіс буде повністю заблокований в Росії, якщо не виконає вимоги місцевого законодавства, і рекомендував користувачам переходити на національні сервіси.

Читайте також: MAX і VPN: як Росія будує цифрову ізоляцію в окупації

Від ранку 28 листопада росіяни знову повідомляли про збої у роботі WhatsApp.

У серпні Роскомнагляд вже блокував голосові дзвінки у WhatsApp та Telegram для жителів РФ і окупованих територій України. Відомство тоді вказувало, що Telegram та WhatsApp нібито стали основними сервісами, які використовуються зловмисниками для вимагання грошей та залучення росіян до диверсійної діяльності.

В якості альтернативи російська влада пропонує використовувати так званий національний месенджер Max, але його показники наразі поступаються конкурентам. Згідно з дослідженням Russian Field, Max користуються 31% росіян, але більшість – виключно для дзвінків друзям та родичам. Канали в ньому читають лише 4% опитаних, а власні канали веде лише 1%.



