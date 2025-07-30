Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У РФ заблокували сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest

Вимірювання швидкості інтернету за допомогою Speedtest, фото ілюстративне
Вимірювання швидкості інтернету за допомогою Speedtest, фото ілюстративне

Роскомнагляд заблокував доступ на території Росії до сервісу вимірювання швидкості та якості інтернет-з’єднання Speedtest від американської компанії Ookla, повідомляють російські ЗМІ.

Таке рішення у російському наглядовому відомстві пояснили «виявленими загрозами безпеці роботи мережі зв’язку загального користування та російського сегменту мережі інтернет».

У червні 2024 року Роскомнагляд повідомляв, що його фахівці створили свою програму для перевірки якості зв’язку на мобільних пристроях, яка отримала назву «ПроСеть».

Перші повідомлення про те, що в Росії можуть заблокувати доступ до Speedtest, з’явилися в жовтні 2024 року. У Роскомнагляді тоді говорили, що це станеться «в разі виявлення, що робота сервісу несе загрозу стійкості, безпеки та цілісності функціонування на території РФ мережі інтернет та мережі зв’язку загального користування».

У жовтні 2023 року суд у Москві оштрафував американську компанію Ookla (власник Speedtest) на шість мільйонів рублів за повторну відмову в локалізації даних у Росії.

Упродовж останніх місяців у різних регіонах Росії відключають мобільний інтернет на тлі масованих атак українських безпілотників.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG