У РФ заблокували сервіс вимірювання швидкості інтернету Speedtest

Роскомнагляд заблокував доступ на території Росії до сервісу вимірювання швидкості та якості інтернет-з’єднання Speedtest від американської компанії Ookla, повідомляють російські ЗМІ.

Таке рішення у російському наглядовому відомстві пояснили «виявленими загрозами безпеці роботи мережі зв’язку загального користування та російського сегменту мережі інтернет».

У червні 2024 року Роскомнагляд повідомляв, що його фахівці створили свою програму для перевірки якості зв’язку на мобільних пристроях, яка отримала назву «ПроСеть».

Перші повідомлення про те, що в Росії можуть заблокувати доступ до Speedtest, з’явилися в жовтні 2024 року. У Роскомнагляді тоді говорили, що це станеться «в разі виявлення, що робота сервісу несе загрозу стійкості, безпеки та цілісності функціонування на території РФ мережі інтернет та мережі зв’язку загального користування».

У жовтні 2023 року суд у Москві оштрафував американську компанію Ookla (власник Speedtest) на шість мільйонів рублів за повторну відмову в локалізації даних у Росії.

Упродовж останніх місяців у різних регіонах Росії відключають мобільний інтернет на тлі масованих атак українських безпілотників.