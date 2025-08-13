У РФ офіційно оголосили про «часткове обмеження» дзвінків у Telegram та WhatsApp

У Росії «частково обмежують» дзвінки у месенджерах Telegram та WhatsApp для протидії злочинцям. Про це 13 серпня повідомляє російська агенція «Інтерфакс» із посиланням на заяву Роскомнагляду.

Роскомнагляд, посилаючись на дані правоохоронних органів та звернення громадян, стверджує, що ці месенджери «стали основними голосовими сервісами, які використовуються для обману та здирництва грошей, залучення в диверсійну та терористичну діяльність російських громадян». Вимоги щодо «вжиття заходів протидії» власники месенджерів проігнорували, йдеться у повідомленні наглядового відомства.

«Інформуємо, що для протидії злочинцям відповідно до матеріалів правоохоронних органів вживаються заходи щодо часткового обмеження дзвінків у даних іноземних месенджерах. Жодних інших обмежень їхнього функціоналу не запроваджується», – додали у відомстві.

За повідомленням профільного міністерства, доступ до дзвінків у Telegram та WhatsApp відновлять після того, як месенджери виконають вимоги російського законодавства.

Користувачі WhatsApp і Telegram у Росії стали скаржитися на збої в роботі дзвінків у месенджерах 10–11 серпня 2025 року.

Незадовго до цього Forbes із посиланням на джерело в уряді повідомляв, що російські оператори зв’язку попросили заблокувати дзвінки в закордонних месенджерах.