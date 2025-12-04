Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

У Росії заблокували месенджер Snapchat

Цього тижня Роскомнагляд повідомив про блокування ще двох сервісів: ігрової платформи Roblox та сервісу FaceTime
Цього тижня Роскомнагляд повідомив про блокування ще двох сервісів: ігрової платформи Roblox та сервісу FaceTime

Роскомнагляд заблокував на території Росії месенджер SnapChat.

У відомстві заявили російським медіа, що заходи щодо обмеження роботи програми були вжиті ще 10 жовтня 2025 року.

У Роскомнагляді пояснили це тим, що, за даними правоохоронних органів, месенджер «використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, вербування їх виконавців, шахрайських та інших злочинів проти наших громадян».

Читайте також: MAX і VPN: як Росія будує цифрову ізоляцію в окупації

Месенджер SnapChat був створений у 2011 році. Він дозволяє обмінюватися фотографіями, повідомленнями та відео, які видаляються за короткий час.

Цього тижня Роскомнагляд повідомив про блокування ще двох сервісів: ігрової платформи Roblox та програми для відеозв’язку FaceTime від компанії Apple.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG