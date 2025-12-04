РФ заблокувала вбудований у екосистему Apple сервіс відеозв’язку

Роскомнагляд підтвердив, що в Росії заблокований сервіс відеозв’язку FaceTime, що належить американській корпорації Apple.

Як стверджує відомство, FaceTime «використовується для організації та проведення терористичних дій на території країни, вербування їх виконавців, скоєння шахрайських та інших злочинів». Аналогічними міркуваннями відомство раніше обґрунтовувало запровадження обмежень щодо відеодзвінків у WhatsApp та Telegram.

Раніше Роскомнагляд заявив про послідовне запровадження обмежень щодо WhatsApp. Месенджер, як стверджує відомство, продовжує порушувати російське законодавство. Регулятор попередив, що сервіс повністю заблокований у Росії, якщо не виконає вимоги.

На збої зі дзвінками в застосунку FaceTime користувачі Росії стали скаржитися ще в жовтні, проте офіційно про блокування не повідомлялося.

Агенція РБК 4 грудня пише, що Роскомнагляд оновив налаштування систем протидії загрозам, що призвело до збоїв у роботі сервісів VPN у Росії. Так регулятор намагається ускладнити доступ до засобів обходу блокувань. Про оновлення налаштувань РБК розповіли три джерела на ринку телекомунікацій та інформаційної безпеки.

Після вторгнення Росії в Україну Роскомнагляд активно блокує доступ до закордонних та російських опозиційних і незалежних інтернет-ресурсів, у тому числі популярних соцмереж. Користувачі використовують VPN для обходу блокування.



