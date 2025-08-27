У РФ слідом за блокуванням дзвінків у Telegram і WhatsApp з’явилися проблеми у Google Meet

У Росії фіксуються проблеми в роботі сервісу відеоконференцій Google Meet, інформують російські користувачі. Цей збій не пов’язаний із технічними проблемами на стороні Google, повідомляє інформагенція РБК із посиланням на пресслужбу компанії.

«Нам відомо про проблеми з доступом користувачів до Google Meet у Росії; це не пов’язано з технічними проблемами на стороні Google», – ідеться в повідомленні.

27 серпня російські користувачі Google Meet вдруге за тиждень повідомили про проблеми в роботі сервісу. Вперше на перебої вони скаржилися 22 серпня. У Роскомнагляді стверджують, що не обмежували роботу Google Meet.

Після блокування дзвінків у Telegram і WhatsApp в Росії сервіс Google Meet посів друге місце в списку безплатних застосунків, які найбільше завантажуються в російському App Store.

«Проблемами на боці Google» у Росії раніше виправдовували уповільнення іншого сервісу компанії – YouTube. У Google заперечували свою причетність до перебоїв у роботі відеохостингу.

На тлі проблем західних сервісів, які уможливлюють дзвінки через інтернет, у Росії нині просувають російську розробку під назвою Max. Фахівці припускають, що спілкування в цьому месенджері стане легкодоступним для російських силовиків і спецслужб.