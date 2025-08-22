У Большому театрі Москви запускають систему стеження і виявлення неблагонадійних

Дирекція Державного академічного театру опери та балету Росії, або як його називають – Большого театру, візитівки російської культури у світі ще з часів царизму – уклала контракт на встановлення програмного забезпечення, що шпигуватиме за співробітниками.

Як з'ясувала «Система» (проєкт розслідувань телеканалу «Настоящее время» та російської служби Радіо Свобода), йдеться про програму InfoWatch Traffic Monitor.

Спеціальне програмне забезпечення для відстежування неблагонадійних в московському Большому театрі планують встановити на пів тисячі робочих пристроях.

І заплатять за це 21,6 млн рублів (266 тисяч доларів).

За чим стежитимуть?

Програма відстежуватиме робочий час, а також поведінку парцвників театру (їх у техзавданні називають «контрольованими особами»).

На кожного співробітника складатимуться спеціальні картки, в яких будуть зазначені «аномалії у діях».

Щоб дізнатися, чи належить співробітник до «групи ризику», програма дивитиметься:

чи використовував він у листуваннях нецензурну лексику,

чи обговорював начальство

чи готувався до звільнення.

До «аномальної» поведінки розробники софту відносять також «інтерес до СВО» і наявність «політичних поглядів» (не вказано яких).

Наявність «аномалій» у картці–досьє співробітника впливатиме на його рейтинг.

Як стежитимуть?

За задумом, виявляти «аномалії» буде штучний інтелект (AI) на основі перехоплених даних.

Для цього створюватимуться «тіньові копії» будь-якої активності співробітника в соціальних мережах і месенджерах (WhatsApp, Viber, Telegram), а також у всіх популярних браузерах.

Крім цього, ПЗ має перехоплювати текст, який набирає користувач.

Співробітники служби безпеки аналізуватимуть ці дані в режимі реального часу.

Хто постачальник?

Виконавцем контракту стало акціонерне товариство «Андэк», саму ж програму розробила «Лабораторія Інфовоч».

Остання продає свої системи найбільшим російським банкам, виробнику зброї «Ростех» і Міноборони Росії.

Належить «Лабораторія Інфовоч» Наталії Касперській, яка в 1990–х стояла біля витоків розробника антивірусів Kaspersky Lab.

Касперська відома своїми незвичайними пропозиціями, зокрема, відмовитися від цифровізації виробництва і не випускати IT-фахівців із Росії, поки вони не відпрацюють у місцевих компаніях.

Як бенефіціарка і прибічниця війни в Україні влітку 2025 року Касперська потрапила до санкційного списку Канади, за іронією долі – разом з очільником Большого театру Валерієм Гергієвим.

Великий брат у Большому театрі

Як раніше писала «Система», із самого початку повномасштабної війни Росії проти України до адміністраторів і солістів провідних російських театрів уже застосовувалися різноманітні заходи стеження і контролю.

Щонайменше при кожному виїзді за кордон вимагалося писати пояснювальну записку і заповнювати спеціальну анкету, а після повернення служба безпеки відбирала в театральних працівників паспорти.

Джерело «Системи» в Большому театрі підтверджує, що ці заходи поширювалися на провідних адміністраторів і солістів, окрім Валерія Гергієва.

У Большому театрі та «Лабораторії Інфовоч» не відповіли на запитання «Системи»



