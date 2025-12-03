У Росії заблокували ігрову платформу Roblox

Російський регулятор сфери зв’язку Роскомнагляд заблокував популярну серед дітей ігрову платформу Roblox, попереджає місцева служба Радіо Свобода 3 грудня.

Вранці в середу користувачі з різних регіонів почали скаржитися на збої в роботі Roblox.

Як заявив Роскомнагляд, причиною стали «факти масового та неодноразового поширення матеріалів із пропагандою та виправданням екстремістської й терористичної діяльності, закликів до здійснення протиправних дій насильницького характеру й пропаганди ЛГБТ-тематики».

Роскомнагляд ствержує, що в грі нібито «у великій кількості присутній неналежний контент, який може негативно вплинути на духовно-моральний розвиток дітей».

Roblox – це платформа, яка дозволяє створювати власні ігри, а також грати в ігри, створені іншими користувачами. У 2023 році Roblox став найбільш популярною мобільною грою в Росії за кількістю завантажень.



