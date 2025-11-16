Вплив спецслужб РФ: від «Маші та Ведмедя» до завербованих херсонців. Як протидіяти?

Росія просуває пропагандистські наративи навіть через дитячі мультфільми, завозить вибухівку під виглядом поштових відправлень, а ще готує групу диверсантів для роботи в ЄС – у тому числі залучаючи людей із окупованої Херсонщини.

Усі ці приклади підривної діяльності російських спецслужб навели та обговорили в Брюсселі на конференції «Невидима лінія фронту: руйнівний вплив російських спецслужб», яку організував латвійський євродепутат Рейніс Познякс, відомий своєю підтримкою України.

«Що не так з Машею?»

У конференц-залі, де зібрались європейські журналісти-розслідувачі, а також політики та колишні силовики, дискусія про російські впливи розпочинається з перегляду короткого фрагмента російського мультфільму «Маша та Ведмідь».

Коли маленька українська дитина побачить Машу в цьому кашкеті, а потім побачить ось цього представника НКВС, вона подумає: «Він хороший»

«Що, на вашу думку, не так із Машею?» – запитує аудиторію учасниця дискусії Ольга Червакова, директорка з урядових відносин Суспільного мовника України.

І пояснює: проблема конкретно в цьому епізоді – у тому, що Маша носить кашкет – як у радянських спецслужб.

«Це головний убір, який є частиною форми радянського НКВС – спецпідрозділу, який чинив репресії проти українців, депортації і вбивства українців з території України, – розповідає Червакова. – І коли маленька українська дитина побачить Машу в цьому кашкеті, а потім побачить ось цього представника НКВС, вона подумає: «Він хороший». Тому що на ньому такий самий кашкет, як на Маші».

Увагу на кашкет Маші та російські пропагандистські мотиви у цьому мультфільмі ще у 2015-му звертали в Литві. Попри це, в українському YouTube, згідно з нещодавнім дослідженням, канал «Маша та Ведмідь» посідає перше місце серед дитячого контенту, і зараз має 18 мільйонів підписників по Україні, і лише за 2025 рік росіяни могли заробити на українських глядачах 2,4 мільйона доларів.

Національну поліцію у жовтні 2025 року закликали накласти санкції на цей мультфільм.

Вібратори з вибухівкою

Литовський журналіст Томас Дапкус розповів, що в його країні російські наративи залишаються активними навіть на історичному рівні – Москва продовжує просувати ідею, ніби Велике князівство Литовське було «спільною слов’янською державою», а литовці – «вигаданий народ». Такі тези, за його словами, – частина системної кампанії з підриву національної ідентичності Литви.

Але головна небезпека нині – не лише в історичних фальсифікаціях, а й у реальних диверсійних операціях.

Дапкус навів найяскравіший приклад: 8 травня 2025 року 17-річний українець із Херсону Данило Бардадим на замовлення російських спецслужб підпалив торговельний центр IKEA у Вільнюсі. Про це повідомило видання The New York Times, посилаючись на дані литовського розслідування.

«Він заклав вибуховий пристрій. Росіяни просили встановити два, які могли б завдати великої шкоди, але він поставив лише один – каже, що зрозумів, що робить щось погане, і погодився лише через гроші, бо перебував у тяжкій ситуації: утік від війни, живе з матір’ю та молодшим братом-інвалідом. Тобто довкола нього багато трагічних обставин, якими й скористалися росіяни», – розповідає Томас Дапкус.

Українці – й серед підозрюваних у плануванні терактів в різних країнах Європи за допомогою міжнародних служб доставки. Один із таких епізодів – спроба підірвати у Вільнюсі вантажний літак DHL, провізши вибухівку, замасковану під косметику, секс-іграшки тощо.

«Це була група, яка займалась відправленням посилок DHL із Литви – в тому числі вібраторів, які зберігали у камерах схову на центральному вокзалі Вільнюса. Один із виконавців мав перевезти вибухівку далі – до Латвії. Його затримали у звичайному рейсовому автобусі», – розповів Дапкус.

Це один із російських трюків, спрямованих на підрив підтримки України

На думку журналіста, російські спецслужби свідомо вербують українських біженців та інших іноземців, щоб досягти кілька цілей – і посіяти паніку в регіоні, і ставлення до українців погіршити.

«Це один із російських трюків, спрямованих на підрив підтримки України. У Литві це не спрацювало, але в інших країнах могло б, бо не всі розуміють, як саме діють росіяни», – каже литовський журналіст.

Злочинці з Херсону та «фріланс-убивці»

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв (Spiegel, The Insider, колишній Bellingcat) розповів, що після викриття військової частини 29155 Головного управління Генштабу збройних сил РФ (ГРУ), яка відома проведенням диверсій і спецоперацій в Європі, в тому числі замах на Скрипалів, ГРУ перейшло на нову модель роботи – «фріланс-мережі» диверсантів і кілерів.

За словами Грозєва, замість офіцерів ГРУ Росія тепер використовує дві схеми:

– B2B – коли вербують досвідчених злочинців, які потім формують власні групи виконавців;

– B2C – коли випадкових людей вербують через Telegram, пропонуючи дрібні диверсії.

Перша категорія – набагато небезпечніша: їм доручають убивства, а друга – завдання менших масштабів: підпали, вибухи в торговельних центрах тощо.

«Звідки ж вони беруть цих злочинців? Вони зрозуміли, що росіян легко ідентифікувати – тому почали вербувати іноземців. Нині ми бачимо п’ять категорій таких виконавців, які становлять близько 95% від усіх виявлених або запланованих замахів», – розповів журналіст.

Перша категорія – українці. Переважно це кримінальники з окупованих територій на сході України, особливо з окупованого Херсону.

У нас є ціле досьє херсонських злочинців, яких ГРУ привезло до Росії для спеціального навчання

«У нас є ціле досьє таких херсонських злочинців, яких ГРУ привезло до Росії для спеціального навчання – як діяти в Європі та проводити вбивства», – стверджує Грозєв.

Друга категорія – європейці з кримінальним минулим, часто пов’язані з ультраправими або футбольними хуліганами. Через ці неформальні мережі з ними встановлюють контакт і залучають до роботи.

«Ми маємо докази залучення поляків – вони працюють як тісна мережа для диверсійних операцій», – продовжив розслідувач.

Третя категорія – вихідці з Латинської Америки.

Багато з Венесуели, деякі з Колумбії, дуже багато з Куби. (Один із таких випадків описували «Схеми» Радіо Свобода.) Їх тренують у Росії, а потім відправляють до Європи під виглядом шукачів притулку або трудових мігрантів. Декого з них уже затримали минулого року в Чехії та Польщі, каже Грозєв.

Четверта категорія – білоруси, яких також залучають.

Але найдинамічніше зростає п’ята категорія – африканці. Колишні керівники військової частини 29155 тепер курують набір людей із Африки. Частину відправляють на фронт в Україну як найманців, зокрема, з Кенії, а інших готують до «реекспорту» в Європу під виглядом біженців.

«Поки що ця хвиля не досягла свого піку, але її активно формують – це вихідці з Нігерії, Ефіопії, Центральної Африки, Малі. Їх навчають так само, як колись афганських «шукачів притулку»,» – стверджує Грозєв.

«Матрьошка»-стиль

«Вони зуміли створити цілу мережу, майже «матрьошка»-стиль, по всій Європі, залучаючи не лише своїх агентів, а й цивільних, часто українців», – підсумовує масштаби роботи російських спецслужб у Європі головний редактор The Insider Майкл Вайс.

І нагадує про результати: спроба замаху на гендиректора компанії Rheinmetall – найбільшого виробника озброєнь у Німеччині, напади на так звані «м’які цілі» – цивільні об’єкти: склад IKEA, вантажні літаки DHL (хоч це і не літаки, що перевозять зброю для України), Музей радянської окупації в Ризі, торговельні центри в Польщі тощо.

Якщо операція вдалася – це успіх. Якщо ж їх упіймали – теж добре, бо тепер українець виглядає як терорист. Так поступово в західній свідомості формується хибна асоціація: нібито джерело зла – Україна, а не Росія

Щоб знайти виконавців усіх цих завдань, не потрібні великі гонорари, каже Вайс.

«Вони фактично копіюють методи «Аль-Каїди» Визнана терористичною у США та багатьох інших країнах світу організаціята «Ісламської держави» Визнана терористичною у багатьох країнах світу. Згадайте: коли «халіфат» «Ісламської держави» розпадався, вони почали вербувати «одинаків» через інтернет. «Ісламська держава» не платила їм – вони діяли з фанатизму. ГРУ платить, але небагато: кількасот євро чи кілька тисяч у криптовалюті – людям, часто 18-річним хуліганам із дрібними судимостями», – розповідає журналіст.

«Вони вербують українських біженців, яким потрібні гроші й які можуть навіть не усвідомлювати, що перевозять вибухівку або працюють на ГРУ. І якщо операція вдалася – це успіх. Якщо ж їх упіймали – теж добре, бо тепер українець виглядає як терорист. Так поступово в західній свідомості формується хибна асоціація: нібито джерело зла – Україна, а не Росія», – резюмує Вайс.

Такі самі методи Росія застосовує і всередині України, намагаючись вербувати вразливих людей, зокрема і підлітків.

У жовтні 2024 року журналістки Радіо Свобода – ньюзруму та розслідувального відділу «Схеми» – опублікували розслідування про те, як російські спецслужби через телеграм-канали вербують українських підлітків для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ, обладнання «Укрзалізниці» та приміщень ТЦК.

У матеріалі зазначено, що неповнолітнім обіцяють швидкий заробіток і надсилають інструкції щодо виготовлення запалювальних сумішей або місць, де слід підпалити.

Це битва за свідомість людей. Від того, як ми впораємося з нею, залежить наше майбутнє, безпека і стабільність усієї Європи

Це – та сама модель «гібридного найму», про яку говорили у Брюсселі: вербування вразливих людей з мінімальними ризиками для російських спецслужб, де виконавець не завжди розуміє, для кого насправді працює.

Організатор конференції, латвійський євродепутат Рейніс Познякс, наголосив: «Одна з найважливіших битв сьогодні точиться на цій невидимій лінії фронту. Це битва за свідомість людей. Від того, як ми впораємося з нею, залежить наше майбутнє, безпека і стабільність усієї Європи».