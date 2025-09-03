Доступність посилання

Латвійська ініціатива для України, яка розпочалася з одного твіту, представлена в Європарламенті
«Від твіта до 3100 машин для України» – такий результат презентував у Європарламенті латвійський євродепутат Рейніс Познякс.

У лютому 2022-го, коли він ще працював автослюсарем, Рейніс вирішив збирати машини для українських військових. Спочатку купив кілька автівок з друзями і відвіз в Україну, а потім відкрив збір через соцмережі. Допис став вірусним, й у пікові часи на початку повномасштабного вторгнення щотижня до України стали відправляти по 40-50 автівок.

Через рік після початку ініціативи до акції долучилась влада Латвії – стали відправляти конфісковані авто у пʼяних водіїв. Із 3100 автівок, відправлених за час повномасштабного вторгнення, 800 – це конфісковані у пʼяних водіїв авто. Решта – пожертви.

