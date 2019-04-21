За неделю до выборов столица пережила своеобразный избирательный коллапс: огромные очереди из желающих сменить место голосования. Люди записывались в списки, заводили телеграмм-чаты, приходили в отделы реестра до рассвета и все самые упрямые пришли в воскресенье голосовать на избирательные участки.

Луганчанин Игорь живет в Киеве с 2015 года, за это время закончил школу на «отлично», поступил в университет, где учится на архитектора, а сегодня впервые проголосовал на президентских выборах. Говорит, готовился к этому шагу тщательно.

«Для меня было принципиально изучить программы двух кандидатов и понять – а какое же светлое будущее они нам готовят. Конечно, родители пытались что-то объяснить, рассказать, как изменилась Украина за это время. Но давайте честно, есть интернет, поэтому очень легко проверить все данные не только с 2014 года, а вообще за всю независимость Украины. Кроме того, столько всяких манипуляций и фейков постоянно было: и эксперты «врали», и в соцсетях «разгоняли» всякую неправдивую информацию, поэтому приходилось постоянно все проверять. Но рад, что свой выбор сделал сам, отталкиваясь от тех критериев, которые мне близки», – говорит Игорь.

Среди критериев при выборе будущего президента луганчанин отметил – вопрос Донбасса и развитие культуры Украины. Ответственно к выборам подошла и Кристина из Донецка, для девушки это – тоже дебютное голосование. Говорит, кроме правдивой информации смотрела и на поведения кандидатов.

«Не голосовала в первом туре, потому что просто не могла понять, что эти 44 человека предлагают. Много слов, а смотришь в программу, а там нет подтверждения. А когда они начали отказываться от участия в выборах в пользу кого-то, то и желание выбирать пропало. Во втором туре знала за кого буду голосовать. Хотелось видеть президента сильного, уверенного и который будет цениться на международном уровне, чтобы смог вернуть наших парней домой – и тех, кто сидит сейчас в подвалах в оккупированных городах, и в Москве», – рассказала Кристина.

​

Не менее активными были и люди пенсионного возраста. Так, переселенец из Алчевска – Николай Витальевич – сегодня отметил свое 87-летие. В 2014 он в Киев переехал к своим детям и после этого не пропускал ни одних выборов: ни президентских, ни парламентских.

«Это будущее моих детей и внуков. И пока я жив, хочу чуть-чуть, но буду вкладывать в это будущее. И дело не только в финансах. Ну какие у меня сейчас деньги? А вот голос мой, пусть и не решит, но это лучше, чем просто сидеть у телевизора и злиться, что ничего не сделал», – говорит Николай Витальевич.

Будущий президент должен продолжать развитие всего украинского в Украине, говорит переселенка из Луганска Елена Сергеевна.

«Мне 65 лет. Из них только последние 5 я стала больше времени уделять украинскому языку, литературе, истории и культуре. Очень много появилось именно украинского продукта – фильмы, книги, песни. И это действительно важно для народа, который хочет стать по-настоящему независимым. Я всегда знала украинский, но не было как-то необходимости на нем говорить, а сейчас – постоянно читаю книги современных украинских писателей. За новинками следит внук и мы их сразу же покупаем», – рассказывает Елена Сергеевна.

В целом переселенцы отмечают, хотя и пришлось простоять в многочасовых очередях, чтобы поменять место голосования, это того стоило, чтобы сегодня сделать возможно самый главный выбор в их жизни.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)