Речник штабу Зеленського пропонує законодавчо врегулювати назву бойовиків на Донбасі

В Україні необхідно на законодавчому рівні визначити термінологію щодо осіб, які на Донбасі воюють на боці угруповань «ДНР» та «ЛНР», вважає речник виборчого штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков. Про це він заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Я думаю, було б правильно, щоб такі дефініції були визначені на законодавчому рівні. На жаль, коли на сайті чинного глави держави ми бачимо формулювання «повстанці», щонайменше в трьох випадках, то, напевно, це має право на існування, але особисто я вважаю по-іншому. Я все-таки вважаю, що це бойовики, які воюють за так звані «ЛНР» і «ДНР», – сказав Разумков на брифінгу в штабі Зеленського.

Коментуючи слова Зеленського на дебатах 19 квітня, коли він читав питання чинному президенту Петру Порошенку від громадян України, Разумков зазначив: «Ми не займаємося цензуруванням ні журналістів, ні наших співгромадян і того, як вони пишуть питання до кандидатів у президенти. Як було написано («повстанці ДНР і ЛНР»), так і було озвучено».

19 квітня відбулися неофіційні дебати між Зеленським і його опонентом, чинним президентом Петром Порошенком. Ставлячи питання Порошенку, Зеленський зокрема сказав: «Чи правда (я не стверджую), що цукерки Roshen є у пайках повстанців «ЛНР» та «ДНР?». Втім, це було, за його словами, одне з «запитань із народу», які він читав із аркуша.

Після критики Зеленського за вживання слова, яке вказує на «повстанський» характер збройної агресії на Донбасі, в мережі з’явилися скріншоти з сайту Адміністрації президента, на яких видно, що Порошенко також називав бойовиків повстанцями у промові в Цюріхському університеті в січні 2015 року.

Наразі слово вже замінили на «бойовики». Однак оприлюднений текст – переклад з англійської. В оригіналі Порошенко вживав слово «rebels», яке також може перекладатися як «бунтівник», «заколотник» і в залежності від контексту означати збройне повстання, що супроводжується насильством.

За посаду президента змагаються шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 години.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.