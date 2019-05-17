Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 травня 2019, Київ 20:31
Відео

Кінець коаліції. «Народний фронт» ускладнив завдання Зеленському

Кінець коаліції. «Народний фронт» ускладнив завдання Зеленському
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:02 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У Верховній Раді офіційно перестала існувати коаліція. Фракція партії «Народний фронт» вийшла з її складу. Парламент має 30 днів на формування нового складу коаліції. Окремі депутати сподіваються, що тепер новообраний президент Володимир Зеленський не встигне розпустити Верховну Раду, щоб провести дострокові парламентські вибори. Обговорювали цю тему у програмі «Ваша Свобода» політолог Микола Давидюк, народний депутат України Антон Геращенко, колишній суддя КСУ Володимир Кампо. Ведучий: Віталій Портников.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG