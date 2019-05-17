Кінець коаліції. «Народний фронт» ускладнив завдання Зеленському

У Верховній Раді офіційно перестала існувати коаліція. Фракція партії «Народний фронт» вийшла з її складу. Парламент має 30 днів на формування нового складу коаліції. Окремі депутати сподіваються, що тепер новообраний президент Володимир Зеленський не встигне розпустити Верховну Раду, щоб провести дострокові парламентські вибори. Обговорювали цю тему у програмі «Ваша Свобода» політолог Микола Давидюк, народний депутат України Антон Геращенко, колишній суддя КСУ Володимир Кампо. Ведучий: Віталій Портников.