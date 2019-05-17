Рада і уряд «очевидно» працюватимуть до виборів парламенту – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Верховна Рада і Кабінет міністрів працюватимуть до парламентських виборів, запланованих на кінець жовтня.

Він сказав про це, виступаючи в парламенті 17 травня на годині запитань до уряду, після того, як спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції, створеної 2014 року.

«Очевидно, що український парламент і український уряд працюватимуть до наступних парламентських виборів. Давайте спільно з новообраним президентом визначимо той порядок денний, який нас об’єднує», – сказав голова уряду.

Він закликав депутатів повернутися до зміни виборчої системи і питання депутатської недоторканності.

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17 травня парламентська фракція «Народний фронт» оголосила про вихід із коаліції. Після цього спікер Андрій Парубій оголосив про припинення діяльності коаліції і заявив про початок 30-денного терміну для формування нової. До закінчення цього терміну президент не може розпустити Верховну Раду.

У разі якщо депутати не створять нову коаліцію, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Однак за півроку до припинення повноважень Верховної Ради розпускати парламент не можна.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.