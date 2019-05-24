Ігор Мосійчук повідомив про вихід із Радикальної партії Олега Ляшка

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив про свій вихід із Радикальної партії Олега Ляшка, про що він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Це було нелегке, добре виважене рішення, яке я був змушений ухвалити. Серйозні ідеологічні розбіжності тягли за собою конфлікти з окремими членами команди. Я не можу іти всупереч власних переконань, і не хочу працювати в атмосфері конфронтації з людьми, яких, попри всі розбіжності, глибоко поважаю», – повідомив Мосійчук.

Мосійчук заявив, що не збирається «на відпочинок», хоча подальша його діяльність визначатиметься, в тому числі, станом здоров’я.

«Нині Україна, як ніколи, потребує тих, хто готовий боротись за її майбутнє. Як саме це буду робити я, багато в чому залежить від стану мого здоров’я. У будь-якому випадку не полишу громадської і журналістської діяльності, та сподіваюсь, що Бог дасть сил продовжити і політичну діяльність. Наразі визначаюсь, щодо подальших дій», – додав народний депутат.

Водночас лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко в ефірі телеканалу Newsone, коментуючи вихід Мосійчука із політсили заявив: «Вітаю його з цим рішенням, баба з воза – кобилі легше».

Ігор Мосійчук був обраний до Верховної Ради на позачергових виборах 2014 року за списком Радикальної партії Олега Ляшка.​