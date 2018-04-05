СБУ: замах на Мосійчука координував співробітник російського ГРУ

Замах на депутата Верховної Ради України Ігоря Мосійчука координував співробітник Головного розвідувального управління Збройних сил Росії. Про це на брифінгу в Києві заявив перший заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Представник ГРУ та співучасники використовували для підготовку теракту проти Мосійчука гараж в одному з кооперативів. Там виявили зброю і вибухівку. (Одного з фігурантів справи на прізвище – ред.) Мятних – затримано. Інших оголошено в розшук і повідомлено про підозру заочно. Можуть бути інші співучасники», – цитує кореспондент заяву представника СБУ.

«ГРУшник іздив до Украіни за підробленим українським паспортом, виготовленим навмисно для теракту проти Мосійчука. Мета – посіяти хаос, спровокувати посилення протистояння. Але потрібен був саме Мосійчук. Чому – пізніше розповімо», – проанонсував співробітник спецслужби.

Перед тим на цьому ж брифінгу представник прокуратури Києва повідомив, що «допитали 800 свідків, вивчили відео зі 150 камер», а також що «попередньо підтверджується версія замаху на депутата».

25 жовтня 2017 року стався вибух під стінами телеканалу «Еспресо» у Києві, двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення, зокрема народний депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Інцидент кваліфікували як терористичний акт.