Грицак: затримано одного з підозрюваних в організації вибуху біля «Еспресо»

Голова СБУ Василь Грицак заявив затримання підозрюваного у підготовці вибуху біля телеканалу «Еспресо». За його словами, злочин розкрито.

Про це Грицак сказав на брифінгу в Одесі.

«Новини є. Буквально кілька днів тому ми затримали одного з тих, хто брав участь в організації і вчиненні цього терористичного акту. На сьогодні я можу з упевненістю сказати, що цей терористичний акт нами у взаємодії з прокуратурою розкрито. Як я сказав, затримана одна особа, двоє інших перебувають на іншій території. Ми розуміємо, де вони, скажу вам так,» – зазначив голова СБУ.

За його словами, під час слідства в ході обшуків «було вилучено кілька кілограмів тротилу, РПГ-26, гранати, інші речі та документи, що можуть вказувати на причетність згаданої особи до скоєння цього злочину».

25 жовтня 2017 року стався вибух під стінами телеканалу «Еспресо» у Києві, двоє людей загинули. Ще троє отримали поранення, зокрема народний депутат Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Інцидент кваліфікували як терористичний акт.