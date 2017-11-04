Політолог Бала повідомив, що одужує після вибуху біля «Еспресо»

Постраждалий під час вибуху біля приміщення телеканалу «Еспресо» політолог Віталій Бала повідомив, що йому вже зробили дві операції. Про це експерт написав у Facebook у суботу.

«Учора мені зробили другу операцію, вона пройшла добре. Тепер починаємо етап одужання, а потім і реабілітації», – зазначив Бала.

Вибух під стінами телеканалу «Еспресо», внаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей і поранені троє, кваліфікований як терористичний акт, раніше зазначили в МВС та СБУ. Відомо, що під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.

Слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі, пов’язані з постраждалим депутатом Мосійчуком: «російський слід», громадська та політична діяльність або особисті мотиви, – але також не відкидає й інші, пов’язані із політологом Балою, також пораненим під час інциденту, або з іншими гостями каналу.

Що ж до вибухового пристрою, то, на погляд вибухотехніків, він був саморобним – можливо, на базі автомобільної сигналізації. Як повідомили представники силовиків, залучених до розслідування, йдеться про пристрій направленої дії, за попередньою інформацією, еквівалентом 400–600 грамів тротилу. Тривають слідчі дії.