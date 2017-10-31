Україна зазнала багатоходової атаки з боку Росії – генерал-розвідник про вбивство Окуєвої

Гості: Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант; Олег Жданов, військовий експерт (телефоном); Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України (телефоном).

Журналіст Павло Шеремет, співробітники СБУ Юрій Возний та Олександр Хараберюш, розвідник Максим Шаповал, політик-утікач із Росії Денис Вороненков, громадянин Грузії чеченського походження Тимур Махаурі… Раніше резонансні вбивства або замахи чинили в Україні з інтервалом у місяці, а тепер навіть одного тижня не минає, і знову як не вибух, то розстріл. Минулого тижня вибух біля телеканалу «Еспресо» з двома загиблими і кількома пораненими, в тому числі і депутатом Ігорем Мосійчуком. А напередодні ввечері вбили прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву. «Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик Україні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь», – наголосив у «Фейсбук» секретар РНБО Олександр Турчинов.

Мішенню нападу також був чоловік Аміни – Адам Осмаєв, якому пощастило вижити. Цього літа він уже був ціллю замаху.

З безпекою людини було покінчено, коли Кремль вчинив агресію. Проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб та їхніх маріонеток

Олександр Лащенко: Пане Богдан, на Вашу думку, є «російський слід» у вбивстві Аміни Окуєвої та в замаху на Адама Осмаєва чи ні?

​Василь Богдан: Із громадською безпекою і з безпекою людини було покінчено тоді, коли Кремль вчинив агресію стосовно нашої держави. Зараз з усією відповідальністю можна констатувати, що проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб та їхніх маріонеток як в Україні, так і за її межами, в окремих країнах-сателітах чи васалах нової російської імперії. Ми перебуваємо на етапі масованої чергової, масштабної, багатоходової атаки з боку Російської Федерації стосовно України.

Кремль у гібридній війні використовує цілий арсенал засобів, у тому числі ефективно використовує і криміналітет

Заходи, які зараз вживаються правоохоронними органами, як на мене, поки що є не зовсім достатніми з метою забезпечення і громадської безпеки, і державної безпеки, і національної безпеки. Кремль у свій гібридній так званій війні використовує цілий арсенал засобів, методів і форм підриву ситуації в Україні, в тому числі ефективно використовує і криміналітет, який і засилає сюди, і який використовує із числа тих представників, які перебувають в Україні.

Путіним кадировська гвардія використовується як яничари, щоб розправлятися з тими, хто веде діяльність на відсіч російському агресору

Відносно Кадирова – це не виключається.

– Глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення щодо нібито його причетності до замаху на Ігоря Мосійчука.

Василь Богдан: Путіним кадировська гвардія використовується як яничари, щоб розправлятися з тими яскравими представниками опозиції в Росії і з іншими діячами, які ведуть дуже прогресивну діяльність, спрямовану на відсіч російському агресору.

Після руйнації, яка відбулася при Януковичу всього сектору безпеки і оборони, повільно, але впевнено спецслужби України набувають тієї сили, знань і вміння, які в недалекій перспективі можуть дозволити нашій країні захищати свої національні інтереси.

– Пане Шкіряк, які є свіжі дані? Є якісь успіхи в розслідуванні цього вбивства і цього поранення, які напередодні на Київщині сталися?

Зорян Шкіряк: Я зараз вважаю некоректним говорити про успіхи, як вважаю некоректним продовжувати практику розслідувань у прямих ефірах і постійних вимагань у правоохоронців вимагати звітувати за кожен свій крок. Це є неприпустимо для будь-якого ефективного розслідування. Маємо вже сумні приклади відносно терористичного акту з Павлом Шереметом. Як показує практика, зокрема у випадку з Денисом Вороненковим, а слідство було достатньо ефективним і завершеним, результативним, саме це дає змогу правоохоронцям працювати чітко і відпрацьовувати всі можливі варіанти розкриття тих чи інших злочинів.

Відкрите провадження за статтею «навмисне вбивство» зі значком «замовне». Головним елементом гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є перенесення її з окопів на територію мирної України з метою посіяти паніку, нагнітати істерію, атмосферу страху

Наразі відкрите провадження за статтею «навмисне вбивство» зі значком «замовне». Тривають слідчі оперативні дії щодо з’ясування всіх обставин цього цинічного і кривавого злочину, за виконанням і замовленням якого (безумовно!) стоять спецслужби Російської Федерації, у тому чи в іншому вигляді. Оскільки головними базовими версіями на сьогоднішній день у зв’язку з діяльністю Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва – спецслужби Росії і можливий фактор безпосередньо Чечні, тобто Рамзана Кадирова, чиїми особистими ворогами були Аміна і Адам. Безперечно, слідство відпрацює все, але і почерк цього злочину (цинічний, показовий, зухвалий, кривавий) дає розуміння, що головним елементом цієї гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є на сьогодні перенесення її з окопів на територію мирної України з метою посіяти паніку, нагнітати істерію, атмосферу страху, а також недовіру до правоохоронних органів.

Слідчі дії, які тривають у розкриті цього та інших резонансних злочинів, рухаються вперед

Путіну необхідно розірвати державу зсередини. Слідчі дії, які тривають у розкриті цього та інших резонансних злочинів, рухаються вперед.

Я спілкувався з Адамом кілька разів, щоб підтримати його. Ми дружили і з Аміною. За кілька днів до цієї трагічної події я з нею також спілкувався. Він (Осмаєв – ред.) перебуває зараз у лікарні під наглядом лікарів. Його життю нічого не загрожує. Він під охороною Нацполіції.

– Пане Жданов, як Ви оцінюєте сьогоднішню заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що «Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу України»?

Замовні вбивства і організована робота спецслужб з ліквідації людей, які можуть завдати іміджевих втрат Російській Федерації

​Олег Жданов (переклад): Я тут не бачу особливого терору з боку Російської Федерації. Тут ідуть замовні вбивства і, очевидно, організована робота спецслужб з ліквідації тих людей, які можуть завдати іміджевих втрат Російській Федерації.

У Аміни – патріотична діяльність щодо відродження й створення незалежної Республіки Ічкерії

Останнім часом усі гучні вбивства були тих людей, які займалися або розслідуванням діяльності Російської Федерації як у Криму, так і на сході України, так і пов’язані безпосередньо з якимись аспектами, як у Аміни – патріотична діяльність щодо відродження й створення незалежної Республіки Ічкерії, що для Росії є неприпустимим.

Перший замах був невдалим і вони повторили. Друге «напіввдале». Я навіть не виключаю ймовірність того, що буде третій замах для того, щоб завершити. Менталітет чеченців: коли завдання піднесене до рангу помсти, зупиняються тільки тоді, коли воно остаточно виконане.

Якби Росія почала війну саме терористичного плану, то, по-перше, це були б більш масові теракти, по-друге, Росія почала б ліквідацію наших військових начальників і політичних діячів, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Вона цього не робить.