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31 Жовтень 2017, Київ 22:10
Політика

Україна зазнала багатоходової атаки з боку Росії – генерал-розвідник про вбивство Окуєвої

Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу авта, за кермом якого перебував її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні, Київська область, село Глеваха, 30 жовтня 2017 року

Гості: Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант; Олег Жданов, військовий експерт (телефоном); Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України (телефоном).

Журналіст Павло Шеремет, співробітники СБУ Юрій Возний та Олександр Хараберюш, розвідник Максим Шаповал, політик-утікач із Росії Денис Вороненков, громадянин Грузії чеченського походження Тимур Махаурі… Раніше резонансні вбивства або замахи чинили в Україні з інтервалом у місяці, а тепер навіть одного тижня не минає, і знову як не вибух, то розстріл. Минулого тижня вибух біля телеканалу «Еспресо» з двома загиблими і кількома пораненими, в тому числі і депутатом Ігорем Мосійчуком. А напередодні ввечері вбили прес-офіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву. «Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик Україні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь», – наголосив у «Фейсбук» секретар РНБО Олександр Турчинов.

Мішенню нападу також був чоловік Аміни – Адам Осмаєв, якому пощастило вижити. Цього літа він уже був ціллю замаху.

Ваша Свобода | Вбивство Окуєвої – хто наступний?
Ваша Свобода | Вбивство Окуєвої – хто наступний?
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З безпекою людини було покінчено, коли Кремль вчинив агресію. Проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб та їхніх маріонеток
Василь Богдан

Олександр Лащенко: Пане Богдан, на Вашу думку, є «російський слід» у вбивстві Аміни Окуєвої та в замаху на Адама Осмаєва чи ні?

Василь Богдан: Із громадською безпекою і з безпекою людини було покінчено тоді, коли Кремль вчинив агресію стосовно нашої держави. Зараз з усією відповідальністю можна констатувати, що проти України розгорнута масштабна розвідувальна підривна діяльність російських спецслужб та їхніх маріонеток як в Україні, так і за її межами, в окремих країнах-сателітах чи васалах нової російської імперії. Ми перебуваємо на етапі масованої чергової, масштабної, багатоходової атаки з боку Російської Федерації стосовно України.

Кремль у гібридній війні використовує цілий арсенал засобів, у тому числі ефективно використовує і криміналітет
Василь Богдан

Заходи, які зараз вживаються правоохоронними органами, як на мене, поки що є не зовсім достатніми з метою забезпечення і громадської безпеки, і державної безпеки, і національної безпеки. Кремль у свій гібридній так званій війні використовує цілий арсенал засобів, методів і форм підриву ситуації в Україні, в тому числі ефективно використовує і криміналітет, який і засилає сюди, і який використовує із числа тих представників, які перебувають в Україні.

Василь Богдан
Василь Богдан

Путіним кадировська гвардія використовується як яничари, щоб розправлятися з тими, хто веде діяльність на відсіч російському агресору
Василь Богдан

Відносно Кадирова – це не виключається.

– Глава Чечні Рамзан Кадиров відкинув звинувачення щодо нібито його причетності до замаху на Ігоря Мосійчука.

Василь Богдан: Путіним кадировська гвардія використовується як яничари, щоб розправлятися з тими яскравими представниками опозиції в Росії і з іншими діячами, які ведуть дуже прогресивну діяльність, спрямовану на відсіч російському агресору.

Після руйнації, яка відбулася при Януковичу всього сектору безпеки і оборони, повільно, але впевнено спецслужби України набувають тієї сили, знань і вміння, які в недалекій перспективі можуть дозволити нашій країні захищати свої національні інтереси.

Вбивство Окуєвої: на місці злочину працює слідча група (відео)
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– Пане Шкіряк, які є свіжі дані? Є якісь успіхи в розслідуванні цього вбивства і цього поранення, які напередодні на Київщині сталися?

Зорян Шкіряк: Я зараз вважаю некоректним говорити про успіхи, як вважаю некоректним продовжувати практику розслідувань у прямих ефірах і постійних вимагань у правоохоронців вимагати звітувати за кожен свій крок. Це є неприпустимо для будь-якого ефективного розслідування. Маємо вже сумні приклади відносно терористичного акту з Павлом Шереметом. Як показує практика, зокрема у випадку з Денисом Вороненковим, а слідство було достатньо ефективним і завершеним, результативним, саме це дає змогу правоохоронцям працювати чітко і відпрацьовувати всі можливі варіанти розкриття тих чи інших злочинів.

Зорян Шкіряк
Зорян Шкіряк

Відкрите провадження за статтею «навмисне вбивство» зі значком «замовне». Головним елементом гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є перенесення її з окопів на територію мирної України з метою посіяти паніку, нагнітати істерію, атмосферу страху
Зорян Шкіряк

Наразі відкрите провадження за статтею «навмисне вбивство» зі значком «замовне». Тривають слідчі оперативні дії щодо з’ясування всіх обставин цього цинічного і кривавого злочину, за виконанням і замовленням якого (безумовно!) стоять спецслужби Російської Федерації, у тому чи в іншому вигляді. Оскільки головними базовими версіями на сьогоднішній день у зв’язку з діяльністю Аміни Окуєвої і Адама Осмаєва – спецслужби Росії і можливий фактор безпосередньо Чечні, тобто Рамзана Кадирова, чиїми особистими ворогами були Аміна і Адам. Безперечно, слідство відпрацює все, але і почерк цього злочину (цинічний, показовий, зухвалий, кривавий) дає розуміння, що головним елементом цієї гібридної війни, яку веде проти нас Російська Федерація, є на сьогодні перенесення її з окопів на територію мирної України з метою посіяти паніку, нагнітати істерію, атмосферу страху, а також недовіру до правоохоронних органів.

Слідчі дії, які тривають у розкриті цього та інших резонансних злочинів, рухаються вперед
Зорян Шкіряк

Путіну необхідно розірвати державу зсередини. Слідчі дії, які тривають у розкриті цього та інших резонансних злочинів, рухаються вперед.

Я спілкувався з Адамом кілька разів, щоб підтримати його. Ми дружили і з Аміною. За кілька днів до цієї трагічної події я з нею також спілкувався. Він (Осмаєв – ред.) перебуває зараз у лікарні під наглядом лікарів. Його життю нічого не загрожує. Він під охороною Нацполіції.

– Пане Жданов, як Ви оцінюєте сьогоднішню заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова про те, що «Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу України»?

Олег Жданов
Олег Жданов

Замовні вбивства і організована робота спецслужб з ліквідації людей, які можуть завдати іміджевих втрат Російській Федерації
Олег Жданов

Олег Жданов (переклад): Я тут не бачу особливого терору з боку Російської Федерації. Тут ідуть замовні вбивства і, очевидно, організована робота спецслужб з ліквідації тих людей, які можуть завдати іміджевих втрат Російській Федерації.

У Аміни – патріотична діяльність щодо відродження й створення незалежної Республіки Ічкерії
Олег Жданов

Останнім часом усі гучні вбивства були тих людей, які займалися або розслідуванням діяльності Російської Федерації як у Криму, так і на сході України, так і пов’язані безпосередньо з якимись аспектами, як у Аміни – патріотична діяльність щодо відродження й створення незалежної Республіки Ічкерії, що для Росії є неприпустимим.

Перший замах був невдалим і вони повторили. Друге «напіввдале». Я навіть не виключаю ймовірність того, що буде третій замах для того, щоб завершити. Менталітет чеченців: коли завдання піднесене до рангу помсти, зупиняються тільки тоді, коли воно остаточно виконане.

Якби Росія почала війну саме терористичного плану, то, по-перше, це були б більш масові теракти, по-друге, Росія почала б ліквідацію наших військових начальників і політичних діячів, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Вона цього не робить.

Аміна Окуєва: якою її запам'ятаємо (відео)
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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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