Депутат Мосійчук повідомив про поліпшення свого стану

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук, потерпілий внаслідок вибуху в Києві 25 жовтня, повідомив про поліпшення стану свого здоров’я.

«Стан покращується, але з тіла ще не вилучено всі осколкові елементи, і болі інколи стають нестерпними. Життя і боротьба за нього триває», – написав Мосійчук у Facebook.

Він також повідомив, що не зможе відвідати похорон загиблого під час вибуху охоронця Руслана Кушніра.

«Сьогодні на Вінничині ховають мого мужнього охоронця Руслана, який ціною власного життя врятував мене. На жаль, не можу віддати останню честь Русіку. Мої помічники там і всім можливим допомагають родині загиблого», – додав депутат.

Вибух під стінами телеканалу «Еспресо», внаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей і поранені троє, кваліфікований як терористичний акт, раніше зазначили в МВС та СБУ. Відомо, що під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.

Слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі, пов’язані з постраждалим депутатом Мосійчуком: «російський слід», громадська та політична діяльність або особисті мотиви, – але також не відкидає й інші, пов’язані із політологом Балою, також пораненим під час інциденту, або з іншими гостями каналу.

Що ж до вибухового пристрою, то, на погляд вибухотехніків, він був саморобним – можливо, на базі автомобільної сигналізації. Як повідомили представники силовиків, залучених до розслідування, йдеться про пристрій направленої дії, за попередньою інформацією, еквівалентом 400–600 грамів тротилу. Тривають слідчі дії.