У МВС заперечили, що загиблий під час вибуху біля «Еспресо» Морміль позивався проти відомства

Міністерство внутрішніх справ заперечує, що один із загиблих внаслідок вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» підполковник Михайло Морміль подавав позови щодо відомства. Про це заявив речник МВС Артем Шевченко.

«Офіційно заявляю із посиланням на начальника департаменту юридичного забезпечення МВС генерала поліції Дениса Горбася що його колишній підлеглий Михайло Морміль не подавав жодних позовів проти МВС. Це підтверджує і родина загиблого», – написав він у Facebook.

Про версію щодо запланованого убивства саме Михайла Морміля, а не депутата Ігоря Мосійчука, говорила в інтерв’ю «Громадському радіо» експерт-кримінолог Ганна Маляр. За її словами, про це свідчить той факт, що мопед із вибухівкою був припаркований біля під’їзду, куди прямував Морміль, і під час самого вибуху чоловік виявився найближче до епіцентру.

Як повідомила раніше «Українська правда» з посиланням на друга загиблого Руслана Болгова (у Facebook – Руслан Олегович), той хвилювався за своє життя і говорив про стеження.

«А його судові справи проти Нацполіцій з 2015 по сьогодні щодо виплати компенсації за погіршення здоров'я – це взагалі окрема тема … Якщо б він виграв суд за компенсацією, то це могло стати прецедентом і виплачуватися пришлось б усім. Його останні запити, по цьому справі, були датовані вчорашнім числом», – йдеться у повідомленні в одній із груп користувача Руслана Олеговича за 26 жовтня.

Вибух під стінами телеканалу «Еспресо», внаслідок якого 25 жовтня ввечері загинули двоє людей і поранені троє, кваліфікований як терористичний акт, раніше зазначили в МВС та СБУ. Відомо, що під час вибуху поранень зазнали депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) та політолог Віталій Бала.

Слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі, пов’язані з постраждалим депутатом Мосійчуком: «російський слід», громадська та політична діяльність або особисті мотиви, – але також не відкидає й інші, пов’язані із політологом Балою, також пораненим під час інциденту, або з іншими гостями каналу.

Що ж до вибухового пристрою, то, на погляд вибухотехніків, він був саморобним – можливо, на базі автомобільної сигналізації. Як повідомили представники силовиків, залучених до розслідування, йдеться про пристрій направленої дії, за попередньою інформацією, еквівалентом 400–600 грамів тротилу. Тривають слідчі дії.