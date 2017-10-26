Це може бути політичною провокацією – Чижмарь про замах на Мосійчука

Учасники програми «Ваша Свобода»: Іван Варченко, радник міністра МВС; Юрій Чижмарь, народний депутат України (Радикальна партія України) (скайпом); Юрій Бутусов, головний редактор сайту «Цензор.НЕТ» (телефоном).

Новий гучний терористичний акт в українській столиці – вибух біля телевізійного каналу «Еспресо», спроба вбивства народного депутата Ігоря Мосійчука. В результаті цього вибуху загинуло дві особи, тяжкопоранені Ігор Мосійчук і політичний експерт Віталій Бала, який був поруч з народним депутатом, ще одна людина перебуває у лікарні. Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у «Фейсбук» підкреслив, що вимагає якнайшвидшого розкриття вчорашнього теракту біля редакції телеканалу.

Віталій Портников: Пане Варченко, це зовсім не перший такий теракт. Вже було чимало і вбивств представників Росії, і українських силових структур, і добровольців, і замахів на народних депутатів. Якщо подивитися на це з точки зору мешканця Києва, то ми живемо у вкрай небезпечному місті. Що силові структури можуть зробити, щоб змінити це враження?

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Наша країна перебуває у стані війни понад 3,5 роки з іншою, ще більш історично небезпечною, країною, яка загрожує всьому світові

​Іван Варченко: Можна продовжувати. Ми живемо у вкрай небезпечній країні, тому що наша країна перебуває у стані війни понад 3,5 роки з іншою, ще більш історично небезпечною, країною, яка загрожує всьому світові, а Україна стала бар’єром на захист частини цього світу, який називається Європою. Через те так, під час війни агресор здійснює агресію, у тому числі шляхом терористичних актів.

Правоохоронна система працює – ми мали кілька успішних запобігань вбивства, маємо результати по вбивству Вороненкова, наприклад. На жаль, частина вбивства залишаються нерозкритими. Але це кваліфіковані і підготовані вбивства, особи, які їх здійснювали, наперед передбачали, що треба буде втекти від відповідальності.

Спокійною себе не може почувати жодна людина в усьому світі. За винятком тих, які мешкають в Антарктиді

Завданням української правоохоронної системи є використати наявний у світі арсенал, щоб запобігти цим заходам.Спокійною себе не може почувати жодна людина в усьому світі. Хіба що за винятком тих, які мешкають в Антарктиді. Але таких небагато.

Україна впродовж 3,5 років є об’єктом пильної уваги такої терористичної держави, як Росія, з дуже глибокою історією успішної терористичної діяльності

У благополучному Нью-Йорку, і в Лондоні, Барселоні, Парижі і навіть у відносно спокійному Токіо час від часу відбуваються теракти, що означає, що тероризм працює по всьому світі, а Україна впродовж 3,5 років є об’єктом пильної уваги такої терористичної держави, як Росія, з дуже глибокою і широкою історією успішної терористичної діяльності.

В ситуації з замахом на Мосійчук, у нас була пряма погроза з боку Кадирова в ефірі одного з центральних російських каналів наприкінці 2014 року вбити Мосійчука. В межах розслідування навряд чи варто нехтувати такими абсолютно прямими погрозами. Я думаю, що слідство і розглядає її.

– Дуже важливий момент – профілактика терору. Це питання, яке завжди після будь-якого терористичного акту, який відбувається у будь-якій країні світу, стає головним для медіапростору.

Із початку наступного року будуть ідентифікуватися всі особи особливо з Російської Федерації, які переїжджають на територію України

​Іван Варченко: Я хотів би сказати зараз про систему МВС. Із початку наступного року наша прикордонна служба працюватиме з біометрикою виключно за відбитками пальців, за іншими біометричними ознаками будуть ідентифікуватися всі особи особливо з Російської Федерації, які переїжджають на територію України.

Встановлення відеокамер не лише в Києві, до кінця наступного року буде 7 тисяч. Наразі є понад 4 тисячі

Це встановлення відеокамер не лише в Києві, яких до кінця наступного року, обіцяють, буде близько 7 тисяч. Наразі є понад 4 тисячі. У тому числі високотехнологічні камери, які здатні не лише бачити, спостерігати в режимі онлайн, а й здатні ідентифікувати, крім номерів автомобілів, у тому числі обличчя. І робота з людьми. Треба дуже добре усвідомлювати, що відкриття усіх других фронтів – це успіх насправді російської ідеологічної війни в Україні. Треба бути дуже змістовними у своїй політичній критиці чи в будь-якій іншій громадській критиці. Бо зараз у нас всі вороги всіх і ніхто не довіряє нікому.

– Пане Чижмарь, Ви теж вважаєте, що треба насамперед шукати російський слід в замаху на Ігоря Мосійчука?

Найлегше сказати, що все це винна Російська. Приділив би увагу внутрішньому можливому сценарію, який зробив замах на Мосійчука

​Юрій Чижмарь: Якщо слідство розглядатиме тільки єдиний варіант – це російський слід, то просто підпише свою нездатність розслідувати подібні злочини. Тому що найлегше сказати, що ми не можемо нічого зробити, а все це винна Російська Федерація і там десь кінці у воду потонули. Не відкидаючи позицію, що це, можливо, російський чи кадирівський слід, на місці правоохоронної системи приділив би увагу внутрішньому можливому сценарію, який зробив замах на Ігоря Мосійчука.

Мосійчук вже давно користується охороною. Чому саме поліції? Адже охорону держдіячів здійснює Управління держохорони

– А у чому може складатися внутрішній сценарій, на Вашу думку?

Міг перейти дорогу якомусь кримінальному угрупуванню. Ігор завжди мав тверду позицію

​Юрій Чижмарь: Ігор Мосійчук вже давно користується охороною. У мене, правда, питання: чому саме поліції? Адже охорону державних діячів здійснює Управління держохорони. Ще з часів, коли була ця історія з Кадировим, йому призначили охорону.

Інше питання – політична діяльність. Не бачу необхідність усувати політичного конкурента. Може бути й політична провокація

У першу чергу треба розглядати ситуацію з тим, що він як депутат, член Комітету по боротьбі з оргзлочинністю і діяльністю правоохоронних органів міг десь перейти дорогу якомусь кримінальному угрупуванню. Ігор завжди мав тверду позицію. Можливо, там є щось.

Попереджування терактів залежить від рівня контррозвідувального режиму. А він послаблений. Зараз тільки відбувається розбудова, модернізація силових структур

Інше питання – політична діяльність. Я відверто кажу, що я не бачу, щоб зараз була нагальна необхідність усувати якогось політичного конкурента. Можливо, може бути й ситуація, що це є політична провокація. Пам’ятаємо 2014 рік, коли подібні дії були застосовані, аби посилити агресію проти влади, або, навпаки, використати можливість для влади посилити свої силові функції у боротьбі з антиурядовими мітингами. Для слідства є широке поле і треба розглядати усі версії.

– Пане Бутусов, як Ви вважаєте, що важливіше з такими терористичними актами, як замах на Мосійчука: профілактика чи розслідування?

​Юрій Бутусов: Тут багато аспектів – і профілактика, і розслідування, і потрібна війна проти Російської Федерації, відповідь відповідна, адекватні дії проти терористичних актів в українських містах. Попереджування терактів залежить від рівня контррозвідувального режиму в країні. А він зараз послаблений. Зараз тільки відбувається розбудова, модернізація силових структур. Для терористів, злочинців це сприятливі умови.

– А що Ви бачите, як головну причину, можливо, цього замаху? У Вас є свої версії?

Юрій Бутусов: У мене немає версій. Я хотів би спочатку почути дані, попередні оцінки правоохоронних органів щодо типу вибухового пристрою, можливого характеру дій злочинця, який встановив цей вибуховий пристрій. З цих непрямих фактів, але встановлених слідством, стане зрозуміло, який рівень організації теракту, підривників.