Вибух під «Еспресо»: рука Кремля чи атака на політичних опонентів?

«Російський слід», громадська та політична діяльність депутата Ігоря Мосійчука або особисті мотиви – такі основні версії вибуху, що стався напередодні, увечері 25 жовтня, під стінами телеканалу «Еспресо», розглядають прокуратура Києва та СБУ. Вони кваліфікували цей вибух як теракт. При цьому слідчі не відкидають того, що об’єктами замаху могли бути й інші люди, які перебували там – крім тих, хто постраждав від вибуху. Між тим, слідство вже з’ясувало, що до загибелі двох осіб і до поранення ще трьох призвів вибух саморобного пристрою, який причепили до моторолера і увімкнули дистанційно. Експерти закликають силові структури зосередитися не лише на розслідуванні, а передовсім на запобіганні подібних злочинів. А громадян закликають бути готовими до посилених заходів безпеки.

Вибух біля виходу з приміщення телеканалу «Еспресо», унаслідок якого загинув 30-річний працівник полку МВС особливого призначення Роман Кушнір – охоронець народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука, а сам депутат зазнав поранень, кваліфікували як терористичний акт. Про це підтвердили в МВС України. Унаслідок вибуху зазнали поранень п’ять осіб, серед них, окрім Мосійчука – політолог Віталій Бала. Крім того, загинув від цього вибуху випадковий перехожий, 36-річний юрист Михайло Мормиль, який раніше працював у юридичному департаменті МВС.

Ігор Мосійчук – у реанімації клініки «Борис», його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Політолог Віталій Бала – в реанімації 17-ї клінічної лікарні Києва, його стан лікарі називають «важким, але стабільним». Вночі Балі зробили операцію, але особливості поранень та подробиці його стану лікарі не розголошують на прохання його родини. Політтехнолог Олексій Голобуцький, який чергував у лікарні до ранку, обіцяє повідомляти на своїх сторінках у соцмережах про усі зміни ситуації або про можливу додаткову допомогу, якщо вона буде потрібна його колезі.

Тим часом на місці вибуху працює оперативна група та вибухотехніки, повідомили в МВС. У відомстві підтвердили, що теракт розслідуватиме Головне управління Служби безпеки України в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура столиці.

Слідство розглядає три основні версії щодо вибуху поблизу телеканалу «Еспресо» минулої ночі, повідомив на брифінгу перший заступник прокурора Києва Павло Кононенко, який очолює групу процесуальних керівників розслідування.

Першу версію озвучував і сам Мосійчук – це замах на вбивство Мосійчука, який організовано спецслужбами Російської Федерації. Друга версія – політична діяльність Мосійчука. Третя – замах на вбивство на особистому ґрунті

«Першу версію озвучував і сам пан Мосійчук – це замах на вбивство Мосійчука, який було організовано спецслужбами Російської Федерації. Про виконавців ми будемо говорити, тільки коли встановимо злочинців. Друга версія – це політична діяльність пана Мосійчука та його громадська позиція всередині нашої держави. І третя версія – замах на вбивство Мосійчука на особистому ґрунті», – зазначив він.

Водночас, за словами Кононенка, слідство не відкидає також інших версій, зокрема, тому, що серед постраждалих був і політолог Віталій Бала, який також міг бути ціллю підривників, а також – будь-хто з політичних чи громадських діячів, які могли перебувати на каналі «Еспресо».

Мосійчук: «Замовники сидять у Москві. Виконавці – київські»

Що ж до вибухового пристрою, то, на погляд вибухотехніків, він був саморобним, можливо – на базі автомобільної сигналізації, оскільки на місці пригоди виявили електронні плати від неї, зазначив Кононенко. Йдеться про пристрій направленої дії, з приблизним еквівалентом 400-600 грамів тротилу.

Народний депутат Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), член колегії Міністерства внутрішніх справ, заявив, що одна з версій, серед інших, – «дії російських спецслужб для дестабілізації суспільно-політичного становища на тлі акцій протесту».

Таку ж версію озвучив і потерпілий – Ігор Мосійчук. «Я вважаю, що замовники сидять у Москві. Виконавці – київські», – написав Мосійчук у Facebook після того, як його стан трохи поліпшився.

Зі свого боку, позафракційний депутат Андрій Денисенко, підтримуючи версію про «російський слід», говорить про ознаки того, що до злочину причетний саме лідер Чечні Рамзан Кадиров, з яким Мосійчук обмінювався взаємними звинуваченнями.

Однією з найбільш імовірних називає саме цю версію і політичний експерт Тарас Чорновіл, який тієї ночі був на місці подій (біля телеканалу «Еспресо») незадовго до вибуху, а потім повернувся туди одразу після трагедії.

Мосійчук – контроверсійна постать, тому версій подій – багато. Від російського чи конкретно кадирівського сліду чи кримінальних розборок, і до внутрішньо-українського протистояння

«Найімовірнішою є версія щодо спрямованості теракту проти Мосійчука. Політолог Віталій Бала – не має ж таких ворогів. Ще одна загибла людина – теж правоохоронець, він міг бути об’єктом замаху, але це теж малоймовірно. Цей вибух спрямований однозначно не проти телеканалу, бо такі атаки, найімовірніше, робилися би проти конкретних журналістів. Мосійчук – контроверсійна постать, тому версій подій – багато. Від російського чи конкретно кадирівського сліду чи кримінальних розборок, і до внутрішньо-українського протистояння. Ігор Мосійчук не є самостійною постаттю, і це обмежує версію про те, що напад спрямований на дестабілізацію ситуації у державі, – пояснює свою думку експерт. – Проте, поза сумнівом, для російської пропаганди використали вже наявний факт теракту. Вибухнув професійно зібраний сильний пристрій, спрямованої дії. Але він був непрофесійно закладений. Навряд чи це ФСБ. Але це може бути санкціоноване Кремлем вбивство кадирівськими найманцями. Адже обмін люб’язностями з Кадировим призвів до того, що Мосійчуку зрештою надали державну охорону», – уточнює Чорновіл. Він також не виключає, але вважає менш імовірною версію про те, що Мосійчука могли атакувати угруповання з числа прихильників Міхеїла Саакашвілі, з яким Мосійчук конфліктує останнім часом.

Тарас Чорновіл наголошує, що в разі, якщо всі виконавці теракту прибули з Росії, а українців у ньому не задіювали, то розкрити такий злочин буде вкрай важко. Він згадує резонансне вбивство російського депутата-втікача Дениса Вороненкова, яке розкрили саме завдяки тому, що виконавця, громадянина України, застрелили на місці.

Зі свого боку, безпековий експерт Юрій Костюченко закликає уникати передчасного обговорення версій злочину, бо це, на його думку, може зашкодити слідству. При цьому він пропонує «розумно тиснути» на силові структури, щоб вони активізували роботу з попередження терактів.

Статистика свідчить, що розкриття таких злочинів пов’язане з затриманням виконавців по гарячих слідах. В інших випадках – це складна агентурна робота

«Статистика свідчить, що розкриття таких злочинів пов’язане з затриманням виконавців по гарячих слідах. В інших випадках – це складна агентурна робота, і розкриття є набагато меншим. Зараз в інформаційному просторі – забагато коментарів, обговорюють версії з кремлівським чи чеченським слідом. Ці коментарі – передчасні, і можуть зашкодити слідству. Маємо розумно тиснути на силові структури, щоб вони підвищували свою ефективність. Якщо вони щось не здатні зробити – треба звернути увагу на матеріальну базу силових структур, на розвиток лабораторій, на оперативну та агентурну роботу», – радить аналітик.

Значна ж частина українських політиків та громадських активістів після кількох резонансних убивств останнього року роблять висновки про те, що українська поліція та СБУ працюють неефективно.

Між тим, у слідства вже є кадри вибуху та прибуття на мотоциклі на місце злочину ймовірного підривника, повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат фракції «Народний фронт» та член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, керівництву телеканалу «Еспресо» варто посилити заходи безпеки, прибравши сміттєві урни й обмеживши можливість паркуватись біля входу в будівлю.