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Вечером 25 октября в Киеве в результате взрыва был тяжело ранен народный депутат Игорь Мосийчук. Два человека погибли, еще два, кроме Мосийчука, были ранены. В 2014 году Мосийчук служил в добровольческом батальоне «Азов». Будучи депутатом Верховной Рады, был лишен депутатской неприкосновенности, находился в заключении, занимался бизнесом, связанным с недвижимостью. В МВД озвучили одну из версий – причастность Кремля к этому взрыву. В Кремле назвали обвинения «проявлением русофобии».

Вечером 25 октября Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала «Эспрессо», когда прогремел сильный взрыв. Взорвался припаркованный недалеко мотороллер. От взрыва погиб охранник депутата Руслан Кушнир, от полученных травм скончался случайно проходивший мимо местный житель, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель. Сам депутат Игорь Мосийчук получил тяжелые ранения и находится в больнице.

Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что следствие рассматривает все версии причин взрыва: «Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и еще четверо граждан. Двое погибших. Открыто уголовное производство по статье 258-3 (терроризм – ред.) Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает все версии».

«Рамзан, мы придем за тобой в Грозный» – Мосийчук

Игорь Мосийчук стал широко известен во время службы в добровольческом батальоне «Азов» в 2014 году. Тогда это подразделение участвовало в обороне Мариуполя. В декабре 2014 года Мосийчук опубликовал видео, в котором угрожал главе Чечни Рамзану Кадырову и расстрелял его портрет.

«Рамзан, ты прислал своих собак, предателей на нашу землю. Мы убиваем их здесь и придем за тобой в Грозный», – заявил Мосийчук с автоматом в руках.

Кадыров сразу ответил в интервью российским телеканалам:

Стреляет в портрет – это трус. Они сами его скоро убьют, а потом скажут, что это убил Кадыров

«Стреляет в портрет – это трус. Они сами его скоро убьют, а потом скажут, что это убил Кадыров», – ответил Кадыров.

Мосийчук в «Азове» больше пиарился, а не служил, взрыв – это разборки – боец «Азова»

История с портретом и службой на Донбассе была настолько давно, что не имеет никакого отношения к взрыву, считает бывший боец батальона «Азов», общественный деятель Андрей Дзыдзя. Скорее всего, Мосийчук перешел дорогу кому-либо в бизнесе. Происхождение имущества депутата вызывает много вопросов, считает Андрей Дзыдзя.

Это – только бандитские разборки, связанные с нечистым бизнесом. У Мосийчука – Lexus 570, а это очень дорогая машина. А я знаю, что Мосийчук вышел из тюрьмы голый, босый

«Служил Мосийчук в «Азове», ну и что? Он служил очень недолго и больше пиарился, чем служил. Никакой России или руки Кремля в покушении и быть не может. Это – только бандитские разборки, связанные с нечистым бизнесом. Насколько я знаю и был шокирован, что у Мосийчука – Lexus 570, а это очень дорогая машина. А я знаю, что Мосийчук вышел из тюрьмы голый, босый. А откуда тогда такое имущество?», – заявил Андрей Дзыдзя.

В МВД Украины не исключают причастности лидера Чечни Рамзана Кадырова к покушению на народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом заявил телеканалу «112 Украина» советник главы МВД Иван Варченко. Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эти обвинения голословные и являются «проявлением русофобии».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)