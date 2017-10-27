Замах в Україні на тлі неоголошеної війни (світова преса)

Часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia пише про звинувачення у бік Москви щодо вибуху в Києві, коли був серйозно поранений український парламентар. Ту саму тему розглядає ірландська газета The Irish Times, повідомляючи про рішучі заперечення Кремля своєї причетності до вибуху в столиці України. Іспанська газета El Pais розповідає про спроби президента Росії Володимира Путіна підірвати єдність ЄС заохоченням незалежності Каталонії.

Часопис іспанського регіону Каталонія La Vanguardia друкує статтю «Український депутат, поранений під час вибуху, звинувачує Москву в спробі вбивства». Видання зазначає, що депутат Верховної Ради і член Радикальної партії Ігор Мосійчук звинуватив Москву в спробі вбити його вибухом, який стався у Києві. Газета додає, що внаслідок вибуху Мосійчук був тяжко поранений, ще двоє осіб загинули, ще двоє були поранені. Депутат Мосійчук оприлюднив свою заяву з цього приводу.

«Я вважаю, що ті, хто наказав здійснити цей напад, перебувають у Москві, а ті, хто цей наказ виконав, перебувають у Києві. Це стало найпершою спробою вбивства політика такого рівня в Україні», – заявив Ігор Мосійчук.

Каталонське видання повідомляє, що цей випадок, який представники Міністерства внутрішніх справ України вважають спланованим нападом, стався тоді, коли Мосійчук виходив зі студії телеканалу «Еспресо» з політологом, який також був поранений. На додаток, як пише газета, внаслідок вибуху загинув охоронець Мосійчука. За даними українського МВС, загинула ще одна особа, яка проходила поруч. Видання пише, що, згідно з повідомленнями з лікарні, стан Мосійчука стабільний.

Тим часом, як завершує La Vanguardia, провідник Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що напад на його соратника мав політичні мотиви, і закликав до проведення негайного розслідування цього випадку. Ляшко додав, що спроба замаху на життя Ігоря Мосійчука стосується його професійної діяльності та політичної позиції.

«Я не маю сумнівів, що це справа рук розвідувальних служб ворога, тому що все було виконано професійно», – заявив Олег Ляшко.

«Український депутат, поранений під час вибуху, звинувачує Москву в спробі вбивства»

​

Цієї ж теми торкається ірландське періодичне видання The Irish Times, яке вміщує матеріал «Росія спростовує свою роль у смертоносному вибуху, ціллю якого був український депутат». Ірландський часопис визначає цей випадок як останню спробу замаху на життя провідних постатей у Києві на тлі того, що Україна перебуває у стані неоголошеної війни з Росією. Газета подає деталі з посиланням на українські служби безпеки, з яких випливає, що бомба, пристосована до мопеда, вибухнула в Києві тоді, коли депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук зі своїми супутниками залишав студію телеканалу.

Ірландський часопис, з посиланням на члена колегії МВС України Антона Геращенка, пише, що до справи про вибух у Києві прив’язують спецслужби Російської Федерації.

«Дії терористів, надісланих Російською Федерацією, мають посилити роботу розвідувальних і контррозвідувальних органів України у плані запобігання спробам скоювати вбивства та терористичні акти. Ми розуміємо, що цей терористичний акт було сплановано дуже ретельно», – заявив Антон Геращенко.

The Irish Times пише, що реакція з Москви на звинувачення з Києва не забарилась. Речник Кремля Дмитро Пєсков визначив ці звинувачення української сторони як «безпідставні, непідтверджені й істеричні». Видання додає, що ціль вибуху – Ігор Мосійчук – має загальновідомі націоналістичні погляди, будучи депутатом від популістської Радикальної партії. Ірландський часопис підсумовує, що кілька помітних постатей української політики та суспільного життя стали останнім часом ціллю замахів у Києві з використанням вогнепальної зброї та вибухів. Все це активізувалось, як пише газета, з часу здійснення прозахідної революції в Україні 2014-го, що, в свою чергу, призвело до анексії Росією українського півострова Крим, а також до бойових дій на сході України, де урядове військо протистоїть загонам проросійських бойовиків. З посиланням на українську владу, видання пише, що напади в Києві є частиною зусиль Кремля з метою дестабілізувати Україну.

«Росія спростовує свою роль у смертоносному вибуху, ціллю якого був український депутат»

​

Часопис Іспанії El Pais публікує статтю «Путін заохочує незалежність Каталонії, надсилаючи туди посланця». Видання повідомляє, що один із наближених до Володимира Путіна політиків, який посідав центральне місце у виробленні російської стратегії анексії територій колишніх радянських республік, відвідав столицю Каталонії Барселону з метою встановлення контактів між Кремлем та потенційно незалежною Каталонією. За інформацією іспанських спецслужб, у Барселоні з візитом перебував Дмитро Медоєв з Південної Осетії, який посідає офіційну посаду «міністра закордонних справ» самопроголошеної республіки Південна Осетія. Медоєв відкрив офіційне представництво Південної Осетії в Барселоні з метою, як він повідомив, встановити обопільні відносини. Іспанське видання пише, що Медоєв зустрівся з місцевими підприємцями у нововідкритому представництві інтересів Південної Осетії у Каталонії. Газета при цьому нагадує, що населення Південної Осетії становить лише 53 тисячі мешканців. На церемонії відкриття того, що іспанський часопис визначає як «посольство», Медоєв наголосив на «паралелях між справою незалежності Каталонії та проголошенням незалежності Південної Осетії від Грузії 26 років тому».

El Pais нагадує, що «незалежність» Південної Осетії визнали доволі специфічні держави як Венесуела, Нікарагуа і, звісно, Росія, яка має тисячі свого війська на терені Південної Осетії і подібної до неї Абхазії. Перед тим, як прибути до Барселони, Медоєв також відвідав італійські області Ломбардія та Венето, де відбулися референдуми з вимогами до Рима про надання цим регіонам більшої автономії. Медоєв, як пише El Pais, зустрівся з представниками місцевої влади. При цьому іспанський часопис зазначає, що Росія не лише підтримувала відділення Абхазії та Південної Осетії від Грузії, країни з населенням 3,7 мільйона, і яка обрала курс на зближення із Заходом. Москва також зробила те саме 2014 року в Україні, безпосередньо анексувавши Кримський півострів, коли Україна позбулась проросійського керівництва.

«Путін вбачає у Каталонії нову «Кубу» Європи. Він хоче змінити зірку каталонського прапора на серп і молот»

​