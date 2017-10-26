(Друкуємо мовою оригіналу)

Покушение на народного депутата Игоря Мосийчука может быть вызовом министру внутренних дел Арсену Авакову, считает эксперт-международник, волонтер Геннадий Друзенко. Мотив прослеживается плохо, поэтому, скорее всего, целью является просто сеять панику в украинской столице. Насколько выгодны такие инциденты для государства-агрессора России? Этот вопрос с Геннадием Друзенко, а также журналистом Матвеем Ганапольским обсуждали в студии Радио Донбасс.Реалии.​

– Российский след может и не подтвердиться, но в любом случае, какова выгода России и Путина в таких инцидентах в Украине?

Геннадий Друзенко: Если в предыдущих взрывах очень четко прослеживался след Кремля, то сейчас о нем говорить сложно. По крайней мере, не владея специальными данными и информацией. Мосийчук точно не был лидером или серьезной фигурой антироссийского сопротивления.

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Это, скорее всего, вызов Авакову, поскольку он совладелец канала Espreso.TV, под офисом которого случился инцидент. Также, очевидно, что за этим стоит желание посеять панику, поскольку пока четкие мотивы не просматриваются.

За эти три с половиной года после начала операции АТО, мы так и не научились жить в военных условиях

Главный вывод в этой истории, как по мне, что за эти три с половиной года после начала операции АТО, мы так и не научились жить в военных условиях. На фронте может быть затишье, война сразу может быть перенесена в наш глубокий тыл.

Единственная версия, с которой может быть связана Россия – в один день отпускают крымских заключенных, вроде как можно говорить, что Украина победила, а Россия ослабевает. И в тот же день получаем подтверждение, что на самом деле не все так просто.

Поскольку я не русский гражданин, у меня вопрос лишь к украинской власти. На самом деле мы видим беспомощность наших спецслужб. Изо дня в день это превращается в повседневность.

Мы же не в Колумбии, где наркобароны просто взрывают улицы

​Матвей Ганапольский: Я бы разделил преступление по поводу депутата и темой «не слишком ли часто такое происходит». При этом, причины каждый раз разные. Но мы же не в Колумбии, где наркобароны просто взрывают улицы.

Можно предположить, что за всем стоит Россия. Но не пришло ли время нам работать на опережение?

Есть технологии, которые все время работают, чтобы избежать подобных случаев. Например, у Британии нет войны с Россией, но она все время находится под террористической угрозой.

Я не готов обвинять украинскую власть, потому что раньше такого не было. Считалось, что война идет на Донбассе. А мы видим, что это другая война, может и не связана с Донбассом.

Конечно, можно предположить, что за всем стоит Россия. Но не пришло ли время нам работать на опережение?

– Можно ли говорить, что Украина приближается к Сомали?

Геннадий Друзенко: Нет, но мы двигаемся в эту сторону. Мы же имеем дело не с исламскими террористами. Мы имеем дело с хорошо отработанными профессиональными действиями спецслужб.

Это профессиональные взрывчатки. Тут нужны специальные знания по закладке и так далее.

Есть нарратив, что мы живем во время войны и Россия на нас напала, но мы ведь спокойно ходим по Киеву, по Тель-Авиву так не ходят. Нацгвардия не стягивается там, где какие-то протесты, нет усиленного патрулирования. Это вопрос к спецслужбам. Важно не только найти и наказать, а предотвратить.

Матвей Ганапольский: Кстати, страна находится в период реформ, тут как раз можно провести аналогию. Вспомним «лихие 90-е», какой на улицах был бандитизм.

В Украине нестабильность плюс война, плюс политическая борьба приводят к тому, что человек уверен в успешности своего преступления

В Украине нестабильность плюс война, плюс политическая борьба приводят к тому, что человек уверен в успешности своего преступления и что ему ничего не будет. Поэтому компетентные органы должны серьезно поработать.

– Геннадий, все же такие ситуации выгодны России? Это лишний раз демонстрирует, что государство мягко говоря не стабильно.

Геннадий Друзенко: Мы знаем, что и западные государства находятся под угрозой терроризма.

Меня пугает уровень подготовки этих террористов. Специалистов, которые могут профессионально заложить взрывчатку, очень мало. Поэтому когда в Украине так безнаказанно «пасутся» целые сети российских террористов, то у меня вопрос к контролю.

У нас до сих пор безвизовый режим с Россией. Если это война, то нужно как-то закрывать кордоны, применять меры безопасности

У нас до сих пор безвизовый режим с Россией, растет товарообмен, по Украине много российских консульств. Если это война, то нужно как-то закрывать кордоны, применять меры безопасности.

Такие инциденты становятся какой-то дурной традицией: каждый месяц у нас то убийства, то взрывы на складах оружия. Такую тенденцию нужно ломать.

– Но Украина жертва войны, вы сами говорите, что стоит наконец научиться жить в военных условиях.

Геннадий Друзенко: Меньше всего я хочу, чтобы Украина считала себя жертвой войны. Она сторона войны или жертва агрессии. Мы научились давать отпор на фронте. На самом деле, спецслужбы там работали очень хорошо, они должны научиться работать и в тылу.

– Матвей, такая ситуация может привести Запад к тому самому популярному тезису в России, что «Украина несостоявшееся государство». Путину это выгодно?

Матвей Ганапольский: Именно так. Это все покажет Соловьев и Киселев, скажут, что в эту страну не нужно ехать, там на улице погиб случайный человек, вы можете быть на его месте.

– Образ Украины перед Западом страдает?

Матвей Ганапольский: У нас пока массовых расстрелов и убийств нет, поэтому еще есть шанс поправить свой имидж. Но тревожность нынешнего момента заключается не в массовости расстрелов, а в том, что силовые структуры государства создали такие условия – кто хочет, тот и убивает.

И, кстати, почему у человека рождается такая мысль? Не потому что он такой умный и его не найдут. Нет, потому что все это в одной канве. Если коррупционеры не осуждены, если люди, совершившие преступления на Майдане, не осуждены и так далее, то кто будет заниматься какой-то тротиловой шашкой, простите, и господином Мосийчуком?

Знаете, как говорят: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Я думаю, что этот инцидент приводит к тому, что государство должно проявить пластичность и понять, что предотвращение преступлений может быть сейчас на первом месте.

– Геннадий, Украина может победить и в этой войне в тылу?

Геннадий Друзенко: Может, если не только спецслужбы будут работать, а и каждый украинский гражданин выучит как минимум тактическую медицину и первую медицинскую помощь, и будет активно противодействовать попыткам расшатать нашу государственность.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)