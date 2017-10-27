Парламент Каталонії проголосував за незалежність регіону від Іспанії

Парламент Каталонії проголосував за незалежність цього автономного регіону від Іспанії. Голосування бойкотували опозиційні депутати.

За відокремлення проголосували 70 депутатів, проти виступили 10, двоє утрималися.

У рішенні вказано про початок процесу відокремлення, зокрема, про намір розробити нові ключові закони для Каталонії і початок переговорів «на рівних» з іспанською владою для встановлення співпраці.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, центральний уряд готує заходи із введення прямого правління в регіоні.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав до спокою і заявив, що верховенство права у Каталонії буде відновлене.

Єврокомісія відмовилася коментувати рішення парламенту Каталонії.

Жодна країна не висловила підтримку намірам Каталонії оголосити незалежність.

10 жовтня лідер Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що регіон отримав право на незалежність за підсумками референдуму, але відклав офіційне проголошення. Після цього уряд Іспанії висунув Каталонії ультиматум. Мадрид вимагав роз’яснити: оголосила Каталонія незалежність чи ні. Каталонська влада у відповідь закликала Мадрид до діалогу.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.

Після референдуму в регіоні пройшли багатотисячні мітинги як прихильників, так і противників незалежності.