Прем’єр Іспанії хоче усунути з посади голову уряду Каталонії

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав Сенат країни надати йому повноваження для усунення з посади голови уряду автономного регіону Каталонії Карлеса Пучдемона. Рахой назвав те, що відбувається в автономії «винятковою ситуацією».

27 жовтня к Мадриді відбудуться збори комісії Сенату Іспанії щодо запровадження прямого правління в Каталонії. Центральна влада планує ввести в дію 155-у статтю Конституції, після чого в Каталонії протягом півроку мають пройти дострокові вибори.

Напередодні голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон відмовився оголосити дострокові регіональні вибори. За даними ЗМІ, у Мадриді були готові відмовитися від введення прямого правління в провінції в разі, якщо в регіоні розпустять парламент.

10 жовтня лідер Каталонії Карлес Пучдемон оголосив, що провінція отримала право на незалежність за підсумками референдуму, але відклав офіційне проголошення. Після цього уряд Іспанії висунув Каталонії ультиматум. Мадрид вимагав роз’яснити: оголосила Каталонія незалежність чи ні. Каталонська влада у відповідь закликала Мадрид до діалогу.

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня. За вихід регіону зі складу Іспанії висловилися понад 90% тих, хто взяв участь у голосуванні. Явка, за даними каталонської влади, становила 43%. Мадрид назвав голосування незаконним. Такої ж думки дотримуються в Єврокомісії.

Після референдуму в регіоні пройшли багатотисячні мітинги як прихильників, так і противників незалежності.