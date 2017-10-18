Уряд Іспанії вимагає пояснень від лідера Каталонії і обіцяє зупинити її автономію в разі оголошення незалежності

Іспанський уряд заявляє, що призупинить статус регіональної автономії в Каталонії і запровадить там пряме правління в разі, якщо лідер регіону не відмовиться від намірів оголосити незалежність. Віце-прем’єр Іспанії Сорая Саенс де Сантамарія сказала про це 18 жовтня, за день до завершення крайнього терміну, який дали голові уряду Каталонії Карлесу Пучдемону для пояснення своєї позиції щодо оголошення незалежності.

Пучдемон до 11:00 за київським часом 19 жовтня має пояснити, чи оголошує він незалежність Каталонії від Іспанії.

Стаття 155 конституції дозволяє Мадридові запровадити пряме правління в регіоні, якщо він не дотримується передбачених законом зобов’язань.

10 жовтня Карлес Пучдемон оголосив, що Каталонія отримала право на незалежність за підсумками референдуму 1 жовтня, але відклав її офіційне проголошення. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. Не визнали його і провідні країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, вони закликали врегулювати кризу шляхом переговорів між Барселоною і Мадридом.