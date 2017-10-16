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16 Жовтень 2017, Київ 13:46
Новини | Міжнародні

Голова уряду Каталонії не відповів на питання Мадрида про незалежність регіону

Карлес Пучдемон підписує документ, який проголошує незалежність Каталонії, Барселона, Іспанія, 10 жовтня 2017 року

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не дав 16 жовтня однозначної відповіді на питання, чи оголосив регіон незалежність від Іспанії. У листі прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою Пучдемон запропонував у найближчі два місяці розпочати діалог про вихід з глухого кута.

Раніше уряд Іспанії відкинув можливість переговорів і дав Пучдемону п’ятиденний термін, який сплив 16 жовтня, щоб розтлумачити свою позицію. В іншому разі уряд, спираючись на статтю 155 Конституції Іспанії, призупинить статус регіональної автономії в Каталонії і запровадить там пряме правління, йшлося в листі Рахоя.

10 жовтня Карлес Пучдемон оголосив, що Каталонія отримала право на незалежність за підсумками референдуму 1 жовтня, але відклав її офіційне проголошення. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. Не визнали його і провідні країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, вони закликали врегулювати кризу шляхом переговорів між Барселоною і Мадридом.

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