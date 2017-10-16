Голова уряду Каталонії не відповів на питання Мадрида про незалежність регіону

Голова уряду Каталонії Карлес Пучдемон не дав 16 жовтня однозначної відповіді на питання, чи оголосив регіон незалежність від Іспанії. У листі прем’єр-міністру Іспанії Маріано Рахою Пучдемон запропонував у найближчі два місяці розпочати діалог про вихід з глухого кута.

Раніше уряд Іспанії відкинув можливість переговорів і дав Пучдемону п’ятиденний термін, який сплив 16 жовтня, щоб розтлумачити свою позицію. В іншому разі уряд, спираючись на статтю 155 Конституції Іспанії, призупинить статус регіональної автономії в Каталонії і запровадить там пряме правління, йшлося в листі Рахоя.

10 жовтня Карлес Пучдемон оголосив, що Каталонія отримала право на незалежність за підсумками референдуму 1 жовтня, але відклав її офіційне проголошення. Влада Іспанії оголосила референдум незаконним. Не визнали його і провідні країни ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, вони закликали врегулювати кризу шляхом переговорів між Барселоною і Мадридом.